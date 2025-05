A oração poderosa das mães arrebenta as portas do céu

O amor de mãe abre as portas do céu

Oração poderosa da mãe pelos seus filhos

“Pai Amado, Deus Pai. Eu Te agradeço por teres gerado meu filho dentro de mim. Eu Te agradeço por me teres dado a graça de viver a maternidade, de um dia ser chamada de Mãe, e pela graça de experimentar do seu AMOR por mim neste momento da minha vida. Eu Te glorifico por me fazeres sentir, agora, que me amas muito e que eu sou uma filha muito amada, na qual Tu pões toda a afeição. Eu Te agradeço pelo Teu infinito AMOR ao meu filho Filho, tu és meu filho muito amado, na qual ponho toda a minha afeição. Eu te amo muito, meu filho. Deus Pai te ama!- Jesus te ama! Pai, em nome de Jesus, eu te peço, agora, que envies o Espírito Santo sobre... (diga o nome de seu filho) Pai abre o céu do Teu Coração e da Tua Misericórdia e sopra sobre ele o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo. Mergulha-a nas profundezas e maravilhas do Teu AMOR. Que venha do Céu essa pomba que te traz Ó Espírito Santo! Tu és a Luz para o caminho na escuridão, és o desassombro na luta, sabedoria nas decisões, força na dor, tolerância nos desafios, esperança no desespero, perdão nos conflitos, Presença no abandono, Alegria, Pureza, Humildade. Ó Espírito Santo, vem salvar, curar, ensinar, advertir, fortalecer, consolar, e iluminar meu filho. Vem Espírito Santo, porque tendo Você, meu filho terá tudo. Vem Espírito Santo, conduzir meu filho ao longo de toda a sua vida, a fim de que ele não se perca e sinta-se sempre filho de Deus, muito amado. Jesus concede-me a Graça do meu filho ser portador do sopro do Teu Espírito e possa do seu interior, sempre jorrar rios de Água Viva que consolarão os aflitos um dia e testemunharão o Teu AMOR aos homens até os confins do mundo. Que desça do Céu sobre você, meu filho muito amado, essa pomba que te traz o Espírito Santo! Obrigada, Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo! Amém!”

Já ouviu falar da oração poderosa das mães? Essa é uma verdade inquestionável: só ela – quem gerou a criança, carregou em seu ventre por meses, amamentou e amou essa criança desde os seus primeiros segundos de vida – pode ter tanto poder junto a Deus para pedir proteção para a sua cria. Chico Xavier uma vez disse: “a oração de uma mãe é capaz de arrebentar as portas do céu”, e ele estava certo. Só o amor de uma mãe é tão puro e imensurável pelo seu filho a ponto abrir as portas do céu e pedir proteção para ele antes de si mesma.O amor de uma mãe por um filho é tão grande que nem ela mesma consegue mensurar. Há mães que gostam de expressar e demonstrar o seu amor pelo seus filhos com palavras, com gestos, com carinhos. Outras são mais tímidas ou fechadas, mas os sinais desse amor divino sempre vão existir. É a mãe que tira mil fotos do seu bebê para mostrar aos amigos e parentes com o maior orgulho do mundo; quem vibra com as primeiras palavrinhas, quem fica apreensiva ao menor sinal de choro ou com o primeiro dia na escola. É ela que guarda o primeiro dente de leite que cai, que chora na apresentação de fim de ano na escola, que defende com unhas e dentes o seu filho de qualquer problema. Na adolescência, são elas que passam a noite em claro enquanto os filhos não chegam, que morrem de ciúme do primeiro namorado/namorada, que procuram contornar as crises dessa fase com um cafuné, uma comida gostosa e um apelido carinhoso – mesmo que o adolescente ache tudo isso que a mãe faz uma bobagem. Cada um desses pequenos sinais demonstra o amor de uma mãe pelo seu filho. Um amor puro, genuíno, desprovido de segundas intenções, o maior amor do mundo. Portanto, a oração poderosa das mães é logo atendida por todos os Santos. É pedido urgente, tem preferência, ela tem passagem livre, pois o seu pedido é o mais sincero dentre todos os outros, por isso, eles abrem as portas do céu. Como diz o ditado: “mãe de joelhos, filhos de pé”.Veja aqui uma oração poderosa das mães pelos seus filhos. Pode-se orar substituindo filho por filha, ou por filhos, citando os nomes na oração.