Como aumentar o desejo feminino com simpatias e técnicas naturais

Como aumentar o desejo sexual feminino?

Evite Hábitos Pouco Saudáveis

Alternativas Naturais para Aumentar o Desejo Feminino

Tribulus Terrestris

Ginkgo Biloba

Ginseng

Yohimbe

Epimedium

Movimente-se e relaxe

Como aumentar o desejo feminino com simpatias?

Simpatia do Abacate

"Seres da floresta, recebam esta oferenda como uma prova de meu respeito por vocês. Em troca, peço que aumentem meu desejo sexual!"

Simpatia da Lua Cheia

Simpatia da calcinha com pimenta e mel (deve ser realizada pelo parceiro)

Um saco plástico;

Uma calcinha de sua parceira (preferencialmente vermelha);

Um punhado raso de pimentas malaguetas;

Uma xícara de mel.

“Ó Lua, ó Lua Rainha, Lua feminina, faça com que cresça o desejo sexual, assim como há ardor nestas pimentas. Assim como há doçura no mel, que - dizer o nome da mulher - derrame seu doce amor. Ó Lua, ó Lua Rainha, Lua feminina eu te peço.”

A falta de desejo sexual nas mulheres pode ter origens diversas, sendo elas físicas ou psicológicas. Causas psicológicas podem incluir fadiga mental, tédio ou depressão, enquanto causas físicas estão relacionadas com estresse, desequilíbrio hormonal, nutrição deficiente ou cansaço extremo. Porém, se você quer saber, existem técnicas para melhorar esse aspecto de maneira suave e natural, beneficiando também o corpo e a mente como um todo.Entre as principais causas para a diminuição da libido feminina estão a obesidade , doenças cardíacas, arteriosclerose, diabetes, pressão alta, Parkinson, síndrome metabólica, esclerose múltipla, lesões medulares, pouca exposição à luz solar, baixo consumo de água, laqueadura e medicação, principalmente antidepressiva. Portanto, sabendo quais as causas da baixa libido, a mulher está próxima de procurar o tratamento adequado para recuperar o desejo e a saúde como um todo. Ainda que, em alguns casos seja necessário o auxílio médico, existem hábitos e técnicas naturais que visam aumentar a libido feminina. Conheça algumas delas.O primeiro passo é desfazer-se de hábitos pouco ou nada saudáveis. Cigarros, excesso de bebidas alcoólicas, uso de drogas e abuso de medicamentos são alguns fatores que contribuem muito para a baixa da libido. Portanto, a solução começa onde o vício termina.Mesmo que a desordem seja passível de tratamento médico, métodos naturais para aumentar a libido feminina podem ser utilizados como medidas alternativas a fim de melhorar a qualidade de vida e, como consequência, proporcionar o aumento do desejo sexual . Conheça algumas ervas que exercem este papel.O Tribulus terrestris pode trazer uma série de benefícios, vez que o suplemento demonstrou capacidade de equilibrar os hormônios nas mulheres, levando ao aumento de libido, melhora do desempenho sexual e aumento dos índices de fertilidade. Além disso, o Tribulus também tem sido utilizado de forma complementar no tratamento da menopausa e tensão pré-menstrual.O Ginkgo Biloba, além de ser um excelente auxiliador no aumento do desejo feminino, ainda diminui a secura vaginal, pois melhora significativamente o fluxo sanguíneo em todo corpo.Também podendo ser consumida em chás, o ginseng é um potente afrodisíaco . Também tem sido usado durante séculos na medicina tradicional chinesa para uma série de condições de saúde, como a diabetes.Usado tradicionalmente contra a febre, tosses e lepra na África, o Yohimbe é derivado da casca da árvore de mesmo nome que, segundo estudos, ajuda a combater sintomas de baixa libido feminina. O Yohimbe contém um alcaloide, a ioimbina, que está referenciado no aumento do vigor entre quatro paredes. Esta erva pode ter alguns efeitos colaterais como agitação, ansiedade e insônia.Conhecida como erva de cabra córnea, tem sido utilizada na medicina chinesa durante séculos. Pode ajudar a elevar os baixos níveis do hormônio da tireoide e, principalmente, aumentar o desejo feminino.Uma das mais eficazes alternativas naturais para aumentar a libido feminina e proporcionar a harmonia por completo, é praticar algum tipo de exercício físico regular. O exercício aeróbio, musculação, Pilates, ou qualquer outro que proporcione o bom funcionamento do sistema cardiovascular irá também aumentar a energia e vitalidade geral, além de ser um tônico para a autoestima . Além de exercitar o corpo, relaxar a mente e se conhecer por completo podem ser ótimos auxiliares no aumento do desejo feminino, tendo a meditação e a Yoga como grandes aliados. Essas práticas milenares são conhecidas por fornecer um aumento nos níveis de oxigênio no sangue, maior elasticidade do corpo e também contribuir para uma mente mais equilibrada. A pratica de meditação pode ainda ser canalizada para a energia com o seu parceiro para ser mais saudável e compensadora. A prática a médio e longo prazo destas atividade, além dos benefícios já citados, também irá servir de escudo contra o cansaço e o estresse , contribuindo ainda mais para melhorar sua libido.Se mesmo livrando-se dos hábitos pouco saudáveis e aderindo a uma rotina de métodos naturais e exercícios regulares, você ainda busca por uma garantia para aumentar o desejo feminino, conheça algumas simpatias para reacender o desejo que há em você.Deixe um caroço de abacate secando ao sol durante três dias. Depois, escreva seu nome no caroço com uma caneta hidrográfica e corte-o em pedacinhos. Após isso, coloque os pedaços dentro de uma garrafa de cachaça e enterre-a em um jardim florido, dizendo:Feito isso, vá embora sem olhar para trás.No primeiro dia de Lua Cheia, compre uma pirâmide pequena. Em um pedaço de papel branco, escreva o seu nome e o da pessoa amada, acreditando no seu potencial sexual. Dobre esse papel duas vezes, colocando-o debaixo da pirâmide. Deixe lá até a próxima Lua Cheia , em um lugar que ninguém possa mexer. Depois, jogue os papéis no lixo e coloque a pirâmide em um lugar especial do seu quarto.Você vai precisar dos seguintes materiais:De joelhos, coloque no chão o saco plástico aberto com a boca virada para cima, colocando a calcinha dentro dele, com o fundo virado para cima. A seguir, coloque as pimentas malaguetas sobre a calcinha, derramando lentamente a xícara de mel sobre as pimentas e também sobre a calcinha . Feito isso, realize a seguinte oração:Concluído o ritual, amarre o saco plástico e coloque-o como oferenda na porta de algum local onde haja grande atividade sexual, como motéis ou prostíbulos.