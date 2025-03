O que é signo complementar (ou oposto)?

Signo Complementar - Áries & Libra

Signo Complementar - Gêmeos & Sagitário

Signo Complementar - Leão & Aquário

Quando olhamos para a roda zodiacal, verificamos que todos os signos estão lá retratados, mas cada um desses signos possui um outro que está posicionado do lado oposto ao seu. Ou seja, numa roda, uns ficam de um lado, outros do outro, orientados por uma mesma linha. E é precisamente esse signo que está do lado oposto ao nosso na roda do zodíaco que é nossoVocê provavelmente já deve ter ouvido que, aquilo que nos incomoda nas outras pessoas são geralmente os próprios traços que negamos em nós mesmos. Aqueles que consideramos nossos opostos, ou mesmo nossos inimigos , são geralmente mais parecidos conosco do que gostaríamos de admitir — não importa ao quão diferentes possamos parecer nas aparências. É importante lembrar que muita gente acha que nosso signo complementar pode ser também o signo de nossa alma gêmea, mas não leve isso tanto ao pé da letra, pois estamos falando de personalidades completamente opostas e com formas de lidar com a vida muito diferentes. Mas se costuma-se dizer que os opostos se atraem, esses signos possuem as características que nos fazem sentir mais felizes e seguros. A seguir, vamos mostrar para você qual é o seu signo complementar; aquele com características de personalidade que você não possui e, por isso mesmo, te complementam.A polaridade entre Áries e Libra está muito relacionada a conexão entre o eu (Áries) e o outro (Libra). Por vezes, os arianos podem ensinar os librianos a se posicionarem e não servirem de capacho apenas para satisfazer as expectativas alheias; enquanto Libra tem a capacidade de mostrar para Áries formas de se colocar no lugar do outro antes de tomar qualquer atitude precipitadas. Áries é um guerreiro que prioriza seus próprios desejos e bem-estar, e Libra é um pacificador, diplomático, que sempre considera os sentimentos e os pontos de vista do próximo. Ambas essas energias são necessárias da vida de qualquer um, mas quando elas se encontram desequilibradas, provocam grandes dificuldades de relacionamento.Pode não parecer, mas Touro e Escorpião têm muito em comum. Eles são teimosos, receptivos, criativos e estão frequentemente direcionando seus esforços para obter ganhos materiais. A diferença entre esses dois signos, entretanto, tem relação com os métodos que cada um adota na hora de agir e pensar. Touro é um signo mais calmo e aterrado, enquanto Escorpião, em toda a sua intensidade, sabe agitar as coisas com muita criatividade. Por isso, taurinos podem ser beneficiados ao aprenderem a enfrentar as transformações da vida de uma forma mais destemida. Já os escorpianos certamente se beneficiariam em ser um pouco mais equilibrados e pés no chão.A roda do zodíaco está constantemente nos ensinando algo importante. E aqui, a diferença entre esses dois ávidos entusiastas do conhecimento é que um deles busca aprender por meio da filosofia e da sensatez (Sagitário), enquanto o outro trilha seu caminho por meio fatos e informações de uma forma mais ampla (Gêmeos). Portanto, se um sagitariano se propuser a aprender algo com um geminiano, ele provavelmente verá seus horizontes se ampliando, e passaria a pensar mais fora da caixinha. Já Gêmeos se beneficiaria muito aprendendo com seu companheiro complementar a ter mais fé e otimismo.Ambos os signos valorizam a segurança, entretanto, a polaridade entre eles se torna evidente quando falamos na necessidade por segurança emocional de Câncer, e na incessante busca pela segurança material de Capricórnio. Essencialmente, Câncer e Capricórnio são o ponto de equilíbrio entre casa e trabalho. Câncer pode fazer uso realidade mais séria de Capricórnio às vezes para lhe ajudar com sua natureza emocional; e Capricórnio pode aprender muito com a capacidade do canceriano de expressar emoções e se conectar mais profundamente com a família. Um equilíbrio saudável entre esses signos constitui uma base muito forte a partir da qual ambos podem prosperar.Neste eixo, temos um grande coração e uma grande mente. Ambos os signos têm muito a ver com amor, mas de maneiras muito diferentes. Leão ama em um nível individual e íntimo, já Aquário ama de forma mais ampla e desapegada. É bastante relativo ao amor romântico versus amor por amizade. O que Leão poderia aprender com Aquário é sua capacidade de enxergar a importância da expressão de um grupo, com o mesmo peso da autoexpressão individual. Por outro lado, às vezes, os aquarianos negligenciam as necessidades individuais de uma pessoa a fim de ter uma visão mais ampla, e Leão ensina aos aquarianos que é importante que as pessoas se sintam especiais, independentemente de qualquer grupo. Ser forte sozinho (Leão) leva a uma interdependência ainda mais forte (Aquário)!Esses dois signos são muito semelhantes em termos de dedicação ao próximo, mas se diferem muito em seus propósitos. Virgem é uma energia de Terra, prática e fundamentada; focada nos aspectos mais detalhados da vida — característica em que Peixes é o oposto. Peixes é um signo de Água associado a um quadro espiritual mais amplo. Virgem ensinaria Peixes a importância de organizar a vida em um nível prático, no entanto, Peixes iluminaria Virgem para os assuntos existenciais que são invisíveis, apenas sentidos. Esses dois encontram o equilíbrio completo quando o reino espiritual pode ser integrado em nossa realidade, e coexistir.