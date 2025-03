Pode Fazer Rituais em Eclipses? Mitos e Verdades

Rituais em eclipses: pode fazer ou não?

“Partindo do princípio que a nossa deusa é a Lua, e o nosso deus é o Sol, os eclipses, sendo eles solares ou lunares, sempre serão o encontro dessas duas forças”.

“...desde que você tenha conhecimento sobre o que você está fazendo, das energias que está trabalhando e que esteja maravilhosamente bem para que nenhuma energia ruim ou contrária interfira no seu ritual”.

Vai fazer? Então saiba escolher o ritual!

“As energias são um pouco mais densas e complexas, mas se você precisa abrir caminhos ou de dinheiro, por exemplo, faça o feitiço direito, com consciência, com fundamentação, que ele vai ser potencializado”.

Uma erva, uma jarra e um pedido

“Da terra veio, para a terra volta”

Que atire a primeira varinha a bruxa que nunca entrou numa discussão sobre a prática de! Diante de tantas tradições pagãs, pode ser difícil entrar num consenso sobre a prática, mas uma coisa é certa: eclipses são fenômenos poderosíssimos e únicos, cujas energias são muito respeitadas para todos os praticantes de bruxaria. Em um papo com, bruxa iniciada há quase 40 anos em uma tradição familiar, desmistificamos alguns tabus que ainda rondam o tema e já podemos soltar um spoiler: conhecimento é tudo!O debate sobre a realização de rituais em eclipses envolve uma complexa interseção entre tradições espirituais, crenças astrológicas e práticas mágicas. Enquanto alguns consideram os eclipses como momentos de potencialização energética e conexão divina , outros veem esses eventos como períodos de instabilidade e desaconselham a prática ritualística.Um eclipse é entendido como um momento genuíno de amor, de grande potência espiritual , de êxtase e de um grande fluxo de energia que se movimenta. Com isso, basta que você esteja se sentindo bem e canalize energia com propósito para que o fenômeno se torne um dos melhores momentos para fazer um ritual, pois potencializa absolutamente tudo. Então, algumas vertentes sugerem que sejam feitos rituais nesse período para que você atinja seus objetivos com mais facilidade, com mais potência. “Às vezes nem ritual pra fazer pedido, mas pra te fortalecer, pra te equilibrar”, recomenda, já que essa energia chega muito mais forte, devido à potência do eclipse.Contudo, enquanto alguns encaram os eclipses como oportunidades para a amplificação de energia e a realização de rituais poderosos, outras tradições advertem contra isso. “Algumas tradições entendem que o eclipse é um momento de bloqueio da luz, é um momento de mudanças repentinas, de mudanças bruscas, é um momento de crise, é um momento de apagão na nossa vida”, diz. É como se você estivesse realizando um ritual de olhos vendados, sem poder enxergar ou entender as energias presentes — e um resultado às cegas pode ter consequências imprevisíveis ou indesejadas.Existem vários tipos de rituais, mas a questão principal que precisamos entender é a energia do eclipse. Um evento jamais será igual ao outro, portanto, é necessário compreender qual é o signo e o astro que ele está associado; qual energia ele está trazendo, para conseguirmos determinar o que fazer no ritual. Um eclipse oferece a oportunidade de canalizar grandes e poderosas energias, as quais não estão muito ligadas a aspectos mais “mundanos”, como amor Simples ou elaborados, todos os feitiços são super positivos nesse período.Agora que você já entendeu por onde começar,também aproveitou para nos ensinar um ritual curinga para realizar em dias e noites de eclipse. No entanto, por ser curinga, você vai precisar buscar os elementos que fazem sentido para o eclipse que você estará vivenciando naquele momento, combinado? Para começar, busque uma erva que ressoe com a energia do momento. Coloque-a em uma jarrinha com água e deixe-a, no horário do eclipse, do lado de fora de casa ou no batente da sua janela — cuide para que tenha um pouco de contato com o céu, mesmo que o eclipse não esteja visível. Deixe lá durante todo o tempo do evento. Se não souber o horário exato, deixe o dia inteiro. Na hora de colocar a jarra no local escolhido, diga em voz alta: “em nome da deusa, em nome do deus, eu peço que…”, completando com os seus pedidos, que podem ter a finalidade de atrair coisas para a sua vida ou para banir ( medos inseguranças , doenças etc). Não peça para atrair e banir duas coisas ao mesmo tempo, escolha apenas uma. Ao final do eclipse, vire essa jarra na terra de um jardim fora da sua casa (jardim do condomínio não vale) e diga a seguinte frase:Permitindo que a sabedoria da Terra leve essa energia para onde ela merece, de acordo com a necessidade e merecimento de cada um. Está feito!