Detox Emocional – Aprenda Como Fazer em 7 Passos

Fique atento à sua respiração Você certamente já deve ter ouvido a expressão: “respire fundo”. De fato, a respiração ajuda muito nos momentos que estamos abalados ou prontos para tomar alguma medida impulsiva. A respiração abdominal possui forte poder ansiolítico. Quando somos crianças, temos uma prática frequente deste tipo de respiração. Ao longo dos anos e com uma vida cada vez mais agitada, passamos a respirar de uma forma bem mais superficial e automática. Com isso, nosso sistema nervoso autônomo é prejudicado. Uma das dicas para detox emocional é: separe 5 minutos no fim do seu dia para praticar a respiração abdominal e limpar as impurezas do seu corpo e mente.