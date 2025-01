Ritual de descarrego: Casa e Comércio

O que você precisa para o banho de descarrego?

2 litros de água;

10 anis estrelados;

1 punhado de alfazema;

1 punhado de alecrim;

3 colheres pequenas de café em pó;

1 pano virgem.

Como fazer o banho?

E quando deve fazer este ritual de descarrego?

O que são banhos de descarrego?

Muitas vezes, nossas casas e nossos comércios são invadidos por energias negativas que sugam toda a positividade que possa existir. Este ambiente faz mal para qualquer pessoa e, por isso mesmo, sempre que sentimos o ambiente pesado devemos fazer um ritual de descarrego para libertar todas essas energias negativas e deixar entrar a luz.Se você está sentindo peso, bocejos , dificuldade em permanecer dentro de casa ou está vendo seu negócio perder clientes, talvez esteja na hora de fazer um banho de descarrego que limpe todas as impurezas espirituais que possam estar presentes. Hoje, mostramos para você um poderoso ritual de descarrego que irá ajudar a afastar tudo de ruim que está consumindo sua casa e seu comércio.Vamos mostrar para você como se libertar de vibrações e energias negativas que estejam presentes em seu lar ou comércio , dando a conhecer um banho de descarrego poderoso que utiliza as propriedades das ervas para deixar os ambientes bem leves e cheios de luz espiritual.Comece fervendo a água com todos os restantes ingredientes durante 10 minutos e coloque essa poção dentro de um recipiente. Em seguida, molhe e torça o pano virgem nessa água e passe em toda sua casa ou comércio. Você deve fazer esta limpeza sempre de dentro para fora pois desta forma está jogando na rua tudo o que de mal existe nesse espaço.Espere por uma Lua Minguante de segunda-feira e faça esta limpeza de descarrego entre as 9 da manhã e as 9 da noite para ter mais efeito.Banho de descarrego é uma prática comum em muitas tradições espirituais e culturais, especialmente em algumas vertentes de religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé, bem como em outras tradições espirituais ao redor do mundo. É um ritual que visa limpar energias negativas, purificar o corpo e a alma, e restaurar o equilíbrio energético. Os banhos de descarrego podem ser realizados de várias maneiras, mas geralmente envolvem o uso de água e ervas específicas, muitas vezes consideradas sagradas ou com propriedades purificadoras. As pessoas podem preparar esses banhos de diferentes maneiras, como fervendo as ervas em água e deixando-as esfriar até uma temperatura agradável para o banho. O ritual em si envolve a pessoa se banhar com essa água especial, enquanto recita preces, faz intenções ou realiza outros rituais que possam estar associados à prática. O objetivo é liberar as energias negativas que possam estar aderidas ao corpo e à mente, promovendo uma sensação de leveza, renovação e bem-estar. Embora os banhos de descarrego sejam particularmente comuns em certas tradições espirituais, muitas pessoas de diferentes origens culturais e espirituais podem praticar formas de purificação semelhantes, seja através de rituais, meditação, orações ou outras práticas que buscam restaurar o equilíbrio e a harmonia interior.