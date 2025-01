Céu do Dia - Insights Astrológicos

O céu de hoje traz energias harmoniosas que o levam a encontrar equilíbrio e conexões na esfera emocional.Com o Sol em sextil com a Lua, temos, de um lado, o reconhecimento de nós mesmos como indivíduos com desejos e pensamentos e, de outro, as emoções. Você sentirá suas emoções fluindo em harmonia com suas ações, o que o deixará de muito bom humor hoje. Se você brigou recentemente com alguém, hoje pode ser um bom dia para se reconciliar com essa pessoa. Vamos lá, temos certeza de que você sente falta dela, certo?Aproveite a oportunidade, pois na verdade as influências do sextil de Mercúrio com Vênus, também nesse dia, favorecerão a comunicação, sem mal-entendidos ou sentimentos mal expressos. Você perceberá que, do outro lado, também haverá mais receptividade e compreensão. E se você tem negligenciado os bons momentos com sua família, é hora de compensar e compensar seus entes queridos.

O Céu do Dia foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.