Céu do Dia - Insights Astrológicos crédito: Wemystic

Hoje, você estará com suas emoções à flor da pele. Parece que alguma coisa aí dentro está prestes a explodir e você pode sair correndo a qualquer momento. Tudo isso se deve à quadratura da Lua com Urano. Não se desespere, você sabe que tem a capacidade de controlar todos esses impulsos e emoções.Você sentirá que precisa de um espaço só para você, especialmente para pensar e se reconciliar consigo mesmo e com o que está acontecendo ao seu redor. Ultimamente, algumas coisas têm feito você sentir que o estão prejudicando e, com isso, vem a frustração. Você já sabe que hoje não é um bom dia para se deixar levar pelas emoções, portanto, não faça nenhuma mudança radical.Felizmente, você pode contar com as influências positivas e calmantes do sextil Netuno-Plutão. Esse aspecto harmonioso aumenta a construção da paz e a transformação. Hoje, talvez você tenha de encarar algumas verdades, mas se estiver disposto a aceitá-las e enfrentá-las, será capaz de se transformar pessoalmente.