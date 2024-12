Ritual para o amor em 2025: cristais, flores e felicidade!

Ritual para o amor em 2025: o banho de Afrodite

Incenso de rosa ou jasmim;

1 vela vermelha;

1 vela rosa;

Pétalas de rosas (vermelhas ou rosas);

Óleo essencial de rosas;

Óleo essencial de jasmim;

1 quartzo rosa;

1 incenso de arruda;

1 pena;

1 isqueiro ou fósforos.

Primeira parte: preparo do ambiente Pode parecer complexo pela quantidade de materiais, mas não se preocupe porque esse ritual para o amor em 2025 será muito simples e agradável de ser feito. Com muita fé nesse ritual, comece tomando um banho de higiene comum. Em seguida, se enxugue e passe para o processo de defumação do banheiro. Acenda o incenso e, com o auxílio da pena, circule a fumaça pelo ambiente. Não se esqueça de se concentrar nos cantos, portas e janelas. Em seguida, deixe o incenso de rosa ou jasmim ao lado do chuveiro ou banheira, bem como as duas velas em um local seguro. Se você tiver uma banheira, encha-a com água e adicione as pétalas de rosa. Caso seja um chuveiro, consiga um recipiente que comporte 5 litros de água e adicione as pétalas ali. Agora vamos óleos essenciais. Pingue 6 gotas de cada um na água do banho, pois 6 é o número do amor. E, para finalizar, adicione o quartzo rosa ao conteúdo.

Ritual para o amor em 2025, segunda parte: o banho de rosas Assim que você terminar essa primeira etapa do ritual, vamos finalmente ao banho de Afrodite, que pode ser realizado das seguintes maneiras: Em uma banheira: entre na água e coloque o cristal de Quartzo Rosa sobre seu coração. Enquanto aproveita a imersão, visualize-se em um Em um chuveiro: pegue o cristal e segure-o junto ao coração. Você pode usar um pingente ou cordão para que suas mãos fiquem livres. Em seguida, com o auxílio de uma caneca, despeje vagarosamente o conteúdo do banho sobre seu corpo, da cabeça aos pés. Enquanto se banha com o conteúdo, mentalize a chegada de um novo e grande amor. Procure imaginar detalhes, como você gostaria que as coisas acontecessem. Repita o processo sem pressa, até que toda a água do banho tenha acabado. Depois do banho de banheira ou com auxílio de uma caneca, aconselhamos que não enxágue ou enxugue o corpo. Deixe que a água seque naturalmente. Permita-se desfrutar da sensação dos óleos e flores em sua pele e o aroma agradável que exalam. Em seguida, vista uma roupa limpa, especialmente nas cores rosa ou vermelha. O cristal de Quartzo deve ficar na sua mesa de cabeceira, como um Assim que você terminar essa primeira etapa do ritual, vamos finalmente ao banho de Afrodite, que pode ser realizado das seguintes maneiras:entre na água e coloque o cristal de Quartzo Rosa sobre seu coração. Enquanto aproveita a imersão, visualize-se em um relacionamento ideal . Veja seu coração se abrindo e um novo amor entrando em sua vida. Fique no processo de mentalização por 20 minutos.pegue o cristal e segure-o junto ao coração. Você pode usar um pingente ou cordão para que suas mãos fiquem livres. Em seguida, com o auxílio de uma caneca, despeje vagarosamente o conteúdo do banho sobre seu corpo, da cabeça aos pés. Enquanto se banha com o conteúdo, mentalize a chegada de um novo e grande amor. Procure imaginar detalhes, como você gostaria que as coisas acontecessem. Repita o processo sem pressa, até que toda a água do banho tenha acabado. Depois do banho de banheira ou com auxílio de uma caneca, aconselhamos que não enxágue ou enxugue o corpo. Deixe que a água seque naturalmente. Permita-se desfrutar da sensação dos óleos e flores em sua pele e o aroma agradável que exalam. Em seguida, vista uma roupa limpa, especialmente nas cores rosa ou vermelha. O cristal de Quartzo deve ficar na sua mesa de cabeceira, como um talismã, e as pétalas de rosas devem ser devolvidas à Natureza. Agora é só esperar, pois com esse ritual para o amor em 2025, alguém muito especial deve entrar em sua vida quando você menos esperar. Ver produtos energéticos para o Amor na Loja

Se não o pedido mais recorrente, o amor está entre os assuntos mais disputados em simpatias e rituais . Na virada do ano, as energias se renovam, fazendo desse um momento especial para praticar suas intenções. Veja como fazer ume se surpreenda com a chegada de uma pessoa especial em sua vida.Velas, cristais, flores, ervas todos esses elementos são muito importantes para ativar e direcionar energias aos nossos pedidos. Nesse ritual para o amor em 2025, você encontrará alguns desse itens, mas para que um grande amor entre em sua vida, seu desejo também precisará ser forte, para que consiga mentalizar e atrair todas as possibilidades de ser feliz. Lembrando que para uma potencialização desse ritual, recomendamos que você faça na Lua Nova em 2025 , ideal para abrir caminhos na vida amorosa. Você irá precisar dos seguintes materiais: