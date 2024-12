Defumação de 7 ervas – limpeza, cura e libertação para você e sua casa

Defumação de 7 ervas – quais são os seus poderes?

Limpeza espiritual do ambiente e dos moradores

Cria uma aura protetora no espaço e nas pessoas

Abre caminhos que estão trancados

Favorece a entrada da energia da prosperidade

Afasta cansaço, inveja, mau-humor e baixas energias

É um purgante da alma, afastando tudo o que possa lhe fazer mal

Quais são as plantas que compõem a defumação de 7 ervas?

Como fazer a defumação de 7 ervas

Basta colocar um pouco do defumador 7 ervas em um recipiente adequado e resistente ao calor e acender com a mão direita. Se você não tiver um recipiente próprio, pode improvisar um recipiente resistente, como uma latinha de tinta, por exemplo. Assim que as ervas começarem a liberar sua fumaça, leve esse fumo a todos os cantos da sua casa. Lembre-se de manter as portas e janelas bem abertas, se estiver ventando muito, tente deixar pelo menos uma fresta aberta. Se você desejar, pode fazer a oração da sua preferência, ou um canto, mantra, ou simplesmente manter-se em silêncio - esse é um momento muito particular. Essa parte é opcional. Não se esqueça de levar a fumaça para cada canto da casa, os cantos escuros e mal cuidados da casa são os que mais atraem baixas energias. No fim, quando sentir a sua missão cumprida, apague as ervas, coloque-as em um saco plástico bem fechado e pode descartar no lixo comum.

Efeitos percebidos depois da defumação

Com que frequência fazer?

Você já fez umaem sua casa? Depois de ter essa experiência você nunca mais vai querer passar sem esse defumador poderoso e aromático. Essa defumação traz benefícios à energia do ambiente e dos moradores e é super fácil de fazer. Veja abaixo.Os poderes dessa defumação vêm das das ervas da natureza e do poder do número 7. Segundo a Numerologia, o 7 é símbolo de espiritualidade , sorte e proteção. Ele está presente nos principais mistérios do mundo e da natureza e tem uma energia de elevação espiritual e pureza. A junção de ervas cuidadosamente selecionadas com o poder deste número trazem diversos benefícios, tais como:Conheça quais são as plantas que formam a defumação de 7 ervas e o poder de cada uma delas separadamente:essa é umas das mais conhecidas ervas para afastar energias negativas. Essa planta é muita energética, e sua energia vital ajuda a absorver energias negativas de pessoas e lugares, afastando o mau olhado e a inveja. Espada-de-São-Jorge o maior símbolo de proteção da mãe natureza. Essa erva é capaz de evitar e proteger de todo ataque energético, mau olhado e feitiço. Além disso, atrai a energia da sorte para o seu lado.mais uma erva muito conhecida pelos brasileiros por conseguir afastar a inveja, a energia negativa e o mau olhado. Essa planta tem boa energia para os comerciantes, pois protege os negócios. Pode ser utilizada também em casa para afastar doenças e atrair amor e boa sorte.o alecrim era a planta da imortalidade na Grécia Antiga porque é a planta da vitalidade e da alegria. Ela também atrai a concentração e afasta a depressão.guiné é uma erva típica da Amazônia levemente venenosa que era utilizada para fazer poções pelos escravos para enfraquecer os senhores cruéis. Por causa disso, essa planta também é conhecida como amansa patrão. Ela é útil para afastar energias negativas, ciúme e inveja.essa planta atua diretamente sobre o estado de espírito, proporcionando paz e tranquilidade. Ela afasta pensamentos negativos e más vibrações, ajudando a elevar o ânimo e trazer mais saúde.A pimenta é uma planta que absorve o mau olhado e a inveja. Por isso é comum que a pimenteira murche quando alguém invejoso vai à sua casa, pois ela absorve a má vibração para nos proteger. Além disso, quando saudável, ela espalha energia positiva e ajuda a manter viva a chama da paixão.É muito simples, não é preciso nenhuma preparação especial. Siga os passos:A casa fica com a energia mais leve, limpa e purificada. Os moradores melhoram o humor, libertam-se de dores e pensamentos negativos que atrapalham o seu caminho. Com a prática recorrente da defumação de 7 ervas, os caminhos de todos se abrem, a casa fica com um escudo protetor que evita a entrada de todo tipo de energia de baixa vibração.Se houver uma necessidade intensa de purificação, faça a defumação por 7 dias seguidos, sempre depois do meio dia, e depois deixe as energias se assentarem. Para a manutenção, pode fazer a defumação uma vez por semana, de preferência às sextas-feiras. Se sua casa já tiver boas energias, pode fazer apenas uma vez por mês.