Coroa do Advento: o primeiro anúncio do Natal

A Coroa do Advento e seus Significados

A Origem da Coroa do Advento

Como Celebrar com a Coroa do Advento

As Velas e Suas Simbolizações

Leituras Bíblicas para Cada Semana

A confecção da Coroa

Oração do Advento

A palavra advento tem origem no latim e significa "chegada". No calendário cristão, o Advento marca o período de quatro semanas que antecede o Natal , sendo um tempo de preparação espiritual para celebrar a vinda de Jesus Cristo . Este período é rico em simbolismos litúrgicos, e entre os elementos mais conhecidos está aé tradicionalmente colocada em um lugar de destaque na casa, tornando-se um ponto de reflexão e oração para toda a família, especialmente as crianças. Composta por ramos verdes, velas e, às vezes, fitas decorativas, ela também pode ser levada para ser abençoada por um sacerdote. Cada elemento da coroa carrega um profundo significado espiritual relacionado à chegada de Jesus Cristo A tradição datem raízes nos países nórdicos, onde a luz e o verde eram usados para simbolizar salvação, vida e eternidade. Esses elementos foram adaptados pelo cristianismo para representar a espera por Jesus, a "Luz do Mundo". Assim, a coroa tornou-se um sinal da chegada do Salvador, complementada por leituras bíblicas, orações e cânticos. Atualmente, muitas famílias buscam reviver essa tradição, reforçando seu papel como o. Além da coroa em si, a fita vermelha é usada como símbolo do amor de Deus e da nossa espera pela vinda de Seu Filho.A confecção dapode ser uma oportunidade especial para unir a família. Você pode criar a sua própria coroa com materiais simples, ou adquirir uma pronta e personalizá-la. Durante o Advento, as velas são acesas a cada domingo , acompanhadas de orações e leituras bíblicas.Cada uma das quatro velas da Coroa do Advento possui um significado especial, representando as manifestações de Cristo:No Natal, é comum adicionar uma, conhecida como a Vela de Cristo, simbolizando o nascimento de Jesus, a luz que dissipa as trevas.Para enriquecer a espiritualidade desse tempo, seguem algumas sugestões de leituras da Bíblia para cada domingo do Advento:Muitas pessoas confeccionam suaem casa, com a intenção de fortalecer a união e a fraternidade. Porém, também é possível adquirir uma coroa pronta e adicionar alguns enfeites. Normalmente, são usadas três velas, uma roxa para o primeiro domingo, uma verde para o segundo, uma rosa para o terceiro e uma vermelha para o quarto domingo do Advento. As velas podem ser acompanhadas por maçãs vermelhas simbolizando o fruto proibido de Adão e Eva . Além disso, também é costume colocar uma fita vermelha, que representa o amor infinito de Deus e seu perdão. Caso você não tenha as velas da cor indicada pode fazer a coroa da mesma forma, o importante é a intenção. Uma quinta vela também poderá ser colocada e ser chamada da vela de Cristo, que é acesa no dia do Natal e simboliza o fim da escuridão.Veja a seguir, uma oração para ser rezada ao acender cada uma das velas:A Coroa do Advento é muito mais que um enfeite natalino. Ela é um convite à oração, à reflexão e à união familiar, preparando os corações para celebrar o grande mistério do Natal. Aproveite este tempo litúrgico para vivenciar a espiritualidade cristã, tornando sua casa um verdadeiro santuário de fé e esperança.