O cristal de quartzo branco e o seu poderoso significado místico

Significado do Cristal de Quartzo

Desbloqueio mental - ativa o pensamento, retira barreiras mentais, flui o raciocínio, gera clareza mental e emocional.

- ativa o pensamento, retira barreiras mentais, flui o raciocínio, gera clareza mental e emocional. Limpeza de energia – é poderoso para a limpeza áurica e de ambientes, trazendo limpeza constante de energia.

– é poderoso para a limpeza áurica e de ambientes, trazendo limpeza constante de energia. Estimulante – dono de muita energia, esse cristal atua bem contra a fadiga física e mental e alivia os sintomas do estresse.

– dono de muita energia, esse cristal atua bem contra a fadiga física e mental e alivia os sintomas do estresse. Lucidez e compreensão – quando não conseguimos pensar e encontrar saída para situações do dia a dia, o quartzo branco traz muita lucidez e facilita a compreensão das questões cotidianas, acalmando mente e emoções em busca das melhores saídas para nossos problemas.

– quando não conseguimos pensar e encontrar saída para situações do dia a dia, o quartzo branco traz muita lucidez e facilita a compreensão das questões cotidianas, acalmando mente e emoções em busca das melhores saídas para nossos problemas. Aumenta a concentração – por isso é muito indicado para quem precisa de muita concentração para estudar e/ou trabalhar. Indicado para atividades profissionais que envolvem risco e que não pode haver qualquer distração.

– por isso é muito indicado para quem precisa de muita concentração para estudar e/ou trabalhar. Indicado para atividades profissionais que envolvem risco e que não pode haver qualquer distração. Facilita a meditação – ele é capaz de ativar todos os níveis de consciência, e com o aumento da concentração, fica mais fácil a meditação e o entendimento da intuição.

– ele é capaz de ativar todos os níveis de consciência, e com o aumento da concentração, fica mais fácil a meditação e o entendimento da intuição. Afasta energias negativas - dispersa a negatividade do campo energético das pessoas e do ambiente.

- dispersa a negatividade do campo energético das pessoas e do ambiente. Recebe, amplia e transmite a energia positiva de pessoas e lugares.

Como utilizar o cristal de quartzo branco?

Acessórios de Cristal de Quartzo Branco

Pingente Cristal de Quartzo: em seu estado mais natural, o cristal de quartzo tem um poder cru e potente, ideal para quem está precisando se conectar com a energia natural da vida.

Pingente Vogel de Cristal com Turmalina: combinando o Cristal de Quartzo Branco com a Turmalina Negra esse acessório se torna um forte escudo energético, bloqueando todas as energias negativas que possam chegar até você e aumentando a sua frequência vibratória. Pode ser utilizado no pescoço ou pendurado na porta da sua casa, para proteger o seu lar.

Pingente em Ponta de Cristal de Quartzo: Pingente com poderosa pedra de purificação e energização, ideal para ser usado em rituais de limpeza de ambientes. Por conter os 7 raios da criação esse cristal pode ainda ser mentalmente programado para diversas finalidades, como proteção, amor ou prosperidade.

(também chamado de Quartzo Transparente ou Cristal de Rocha) é considerado um dos cristais de maior valor espiritual. Descubra por que o cristal de quartzo é tão poderoso e quais os seus significados.É uma pedra que possui diversos dons e significados, é um equilibrador por excelência e por possui um prisma pode ser usado na função de qualquer um dos outros cristais, por isso ele é tão poderoso. Sua função principal é o de, elede acordo com a nossa ordem mental. Veja algumas de suas principais funcionalidades e significados:Existem diversas formas de utilizar esse cristal para aproveitar os seus benefícios. Só de estar perto dele (devidamente limpo e energizado) você já, por isso é ideal tê-lo em seu quarto, no seu escritório ou junto ao corpo, como em um colar, pulseira ou dentro da bolsa/mochila. Você pode também fazerou ainda utilizá-lo na. O uso na meditação é a forma mais eficaz e lúcida de utilizar o seu quartzo branco. Você deve. Ele irá imediatamente restaurar o equilíbrio deste chakra e dos campos que ele envolve,Utilize oquando sentir necessidade de fazer um detox energético ou quando quiser aumentar a sua capacidade de conexão com o mundo espiritual, pois ele é um ótimo condutor de energia. Quando usado no dia a dia, ele traz para a sua rotina leveza e equilíbrio energético. Existem diferentes tipos de acessórios com oe você pode utilizá-los como colar, perto do chakra cardíaco , como nos exemplos abaixo: