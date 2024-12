Mensagens dos Anjos para Dezembro de 2024: Conselhos para o Amor, Dinheiro e Saúde

"Touro, o alicerce da sua vida é a gratidão. Ao reconhecer o que já possui, você abre espaço para abundância em todas as formas."

Amor

Dinheiro

Saúde

Salmo para Dezembro

Seja presente e demonstre afeto aos seus entes queridos.lembra que o amor cresce em solos bem nutridos pela paciência.Cuidado com compras impulsivas neste mês festivo. Priorize a estabilidade financeira e lembre-se de seus planos a longo prazo.Alimente-se com moderação e equilíbrio. Evite excessos para entrar no próximo ano com vigor renovado. Salmo 92:12 - "O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano."