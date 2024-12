Previsões do Tarot para Dezembro de 2024: O Diabo

Energia do Mês: O Diabo

Conselho Geral

Amor

Finanças

Previsões do Tarot para Dezembro de 2024: todos os signos

Que dezembro traga muitas descobertas e aprendizados com a ajuda do tarot. E um Feliz 2025 a todos!

Com dezembro batendo à porta, é hora de olhar para o tarot e ver o que as cartas têm a dizer sobre esse mês que encerra o ano. Prepare-se para reflexões, desafios e, claro, muitas oportunidades de crescimento. Vamos começar com a energia geral do mês antes de esmiuçar as O Diabo é a carta que reina sobre dezembro, trazendo um clima de tentação, intensidade e uma pitada de autossabotagem . É uma carta que nos convida a olhar para nossos "vícios" – sejam eles hábitos tóxicos, comportamentos repetitivos ou mesmo padrões de pensamento que nos aprisionam. Mas, calma lá!não é apenas sobre problemas; ele também fala de paixão, desejo e do poder de quebrar correntes. Vamos aos conselhos para esse mês "diabolicamente" interessante:Dezembro pede que você encare suas amarras. O que te prende? Seja uma relação, uma ideia fixa ou até uma preguiça disfarçada de conforto, é hora de reconhecê-las e começar a agir. E não se deixe levar por ilusões ou atalhos fáceis. O Diabo te desafia a assumir o controle sem cair na armadilha do exagero.: cuidado com paixões avassaladoras que podem acabar sendo mais dor de cabeça do que romance. O Diabo sugere que você pode se sentir atraído por pessoas que despertam desejos intensos, mas que talvez não sejam as melhores escolhas. Foque no que é saudável e não apenas no que é irresistível.o mês pode trazer intensidade para o relacionamento. Isso é ótimo se for bem canalizado – pense em reforçar a paixão e a cumplicidade.: pequenos atritos podem se transformar em disputas de poder. Joguem no mesmo time, e lembrem-se de que não é preciso vencer todas as discussões.Evite gastos impulsivos e propostas que pareçam boas demais para ser verdade.avisa que pode haver tentações financeiras, como comprar coisas desnecessárias ou investir sem pensar direito. Use seu dinheiro com sabedoria e evite endividamentos neste fim de ano.