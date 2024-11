Pêndulos na Radiestesia: Respostas a Todas as Questões

Comprar Pêndulos na Loja Virtual Encontre seu guia espiritual: escolha o pêndulo que ressoa com você em nossa loja online e abrace sua jornada de descobertas.. Encontre seu guia espiritual: escolha o pêndulo que ressoa com você em nossa loja online e abrace sua jornada de descobertas.. Ver agora

Como utilizar os Pêndulos na Radiestesia

Benefícios dos Pêndulos

Cuidados especiais com os Pêndulos na Radiestesia

Procure fazer uma limpeza energética defumando o seu pêndulo com Incenso para Purificação pelo menos uma vez por mês ou sempre que sentir necessidade. Não deixe nenhuma outra pessoa tocar no seu pêndulo para não poluir a conexão energética do seu objeto.

Para aumentar a carga energética do seu acessório deixe-o na janela para tomar um banho de lua em noite de lua cheia, ou um banho de Sol por uma hora. Você pode também deixá-lo em contato com uma Pedra Ametista por algumas horas depois de tê-lo limpado.

Ossão objetos energéticos utilizados na Radiestesia. Eles agem como um conector entre o nosso inconsciente e o nosso consciente. Saiba tudo sobre osAo formarem essa ligação energética potente, ele auxilia na resolução de dúvidas, conflitos e questões internas. São os seus movimentos que irão fornecer respostas e eles só são possíveis pelas ondas energéticas que geramos e que o pêndulo consegue captar.Primeiramente faça uma limpeza energética no seu pêndulo, para que ele se conecte somente com a sua energia: deixei-o por três noites tomando um banho de lua, de preferência lua cheia . Em seguida passe um pano seco e faça uma defumação com um Incenso para Purificação . Segure o pêndulo na sua frente, com o seu indicador e polegar. Respire fundo três vezes e concentre-se no momento presente. Agora pense na pergunta que você quer resposta claramente. Essa pergunta precisa caber respostas claras como “sim” e “não”. Se o pêndulo girar no sentido horário, a resposta é sim. Se girar no sentido anti-horário, a resposta é não.Os pêndulos são objetos muitos poderosos no auxílio de tomada de decisões, pois eles nos ajudam a esclarecer as nossas dúvidas mais profundas e inconscientes. Eles podem vir em diferentes formatos e cores, como por exemplo oque apesar das formas diferentes e das colorações diversas, são todos feitos de liga de cobre, essencial para o seu funcionamento. O seu uso favorece o autoconhecimento e o equilíbrio interno, harmonizando o nosso inconsciente com o nosso consciente.