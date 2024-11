Neste dia 09 de Novembro, a Lua chega na fase Crescente no signo de Aquário. Trata-se de um movimento lunar importante, considerando as energias de crescimento que, ao se unirem com a força do signo aquariano, pode promover um novo momento de expansão para todos os signos.

A energia da Lua Crescente e o signo de Aquário

A fase Crescente é conhecida como o momento de expansão e crescimento de tudo que estamos reverberando em nossa vida. É chegado o período de intencionamos nossos objetivos em prol de algo maior, visando nossa prosperidade como um todo. Mas, para isso, é necessário cuidarmos da nossa vibração e do que, de fato, acreditamos, para que não haja dúvidas ou incertezas. A fase Crescente amplifica exatamente a energia que estamos emanando.

No signo de Aquário, a Lua Crescente expande nosso poder mental. Estaremos com a frequência mais elevada no sentido de “o que pensamos, acontece”. Por isso, é importante cuidarmos dos pensamentos, afastando a energia intrusiva e focando realmente no que importa. As crenças, nesse caso, devem ser olhadas com mais afinco já que a frequência mental alta nesse período. É um ótimo momento para rompermos com padrões limitantes, que nos impedem de seguir com nossos planos e ideais. Sendo assim, quanto mais estamos presentes em curarmos travas e impedimentos do passado, assim como situações conservadoras e ilusórias, podemos nos preparar para alcançarmos ainda mais o que merecemos.

A fase Crescente tem o poder de expandir tudo que de fato estamos virando. Se vibrarmos medo, mais insegurança pode retornar. Ao passo que, se emanamos coragem e determinação, podemos receber de volta ainda mais situações que correspondem a essa vibe pode voltar.

Práticas e rituais para a Lua Crescente em Aquário

Confira algumas práticas e rituais para entrar na frequência da Lua Crescente em Aquário a fim de atrair e expandir novas energias.

Ritual da manifestação visionária

Escreva em um papel suas intenções para o futuro, focando em suas metas. Medite visualizando essas intenções ganhando vida, e depois guarde o papel em um local especial até a próxima Lua Cheia.

Banho de ervas para liberdade e clareza mental

Prepare um banho com ervas como alecrim, lavanda e hortelã, colocando as ervas em 2 litros de água fervendo. Deixe amornar e jogue o preparo do pescoço para baixo após seu banho de higiene. Enquanto toma o banho de ervas, se visualize liberando crenças ou medos que limitam seus pensamentos.

Ritual de criatividade

Pegue um caderno de desenhos ou folhas de papel e deixe a criatividade fluir sem julgamento. Pode ser desenho, escrita, pintura ou qualquer forma de arte. O objetivo é se libertar de padrões rígidos e expressar sua essência de maneira inovadora.

Vision Board para sonhos coletivos

Crie um quadro de visões com imagens, palavras e símbolos que representem seus desejos para o coletivo ou para projetos sociais. O ato de montar o quadro já é um ritual poderoso de visualização para que esses objetivos se realizem.

Declaração de intenções

Em um pedaço de papel, escreva intenções afirmativas para mudanças que deseja ver em sua vida e no mundo ao seu redor. Leia tudo em voz alta e coloque o papel em um local onde possa vê-lo todos os dias, reforçando seu comprometimento com esses objetivos.