Horóscopo

Horóscopo do Dia para Gêmeos

GêMEOS - 21/mai a 21/jun Horóscopo do Dia para Gêmeos Amor Você pode estar se sentindo um pouco confusa quanto às questões amorosas e isso pode transparecer ao seu parceiro. Procure evitar discussões hoje. Trabalho Quando se trabalha com empenho e amor, nada pode ser mais importante e admirável. Você está em um bom caminho. Bem Estar Você anda muito desiludida com sua forma física. Em busca de uma imagem mais favorável poderá recorrer a uma intervenção estética. Cuidado.