Horóscopo

Horóscopo do Dia para Gêmeos

GêMEOS - 21/mai a 21/jun Horóscopo do Dia para Gêmeos Amor Se você ainda não o sente na mesma sintonia, não force. Seja paciente ou desista consciente do que queria. Trabalho Tente mostrar mais a cada dia o seu empenho em crescer, pois pessoas grandes estão de olho em você e esperam resultados bons com rapidez. Bem Estar Vai ter alguns problemas de nível emocional e terá dificuldade em controlar suas emoções. Aquela dor que tanto o consome vai finalmente começar a acalmar.