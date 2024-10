O paraíso astral de Câncer: 23 de Outubro e 21 de Novembro

O paraíso astral Câncer é a época do ano em que as energias são mais elevadas e os desenvolvimentos positivos estão mais perto de nós. Este paraíso astral ocorre na quinta Casa após o nosso aniversário. Nesta fase, é vital estar conectado às melhores energias do universo, porque o nosso campo de energia astral está totalmente aberto para recebê-los.

Paraíso astral Câncer

O paraíso astral Câncer ocorre entre 23 de Outubro e 21 de Novembro. Neste período, a força de vontade e desejo de correr atrás de seus sonhos será exaltado, é um bom momento para investir em esses sentimentos. A sensualidade de Câncer estará em alta neste momento, é bom tempo para obter um date. Há uma forte associação com Escorpião. Terá tendência neste ciclo a ser um suporte de vida para os outros, ao sexo, legados e heranças, descobertas, impostos, assuntos místicos e regeneração. Com Escorpião ou Capricórnio terá excelentes relações. Terá uma notável capacidade de premonição, mas os presságios de eventos futuros e forte intuição podem causar algumas preocupações. É um período em que o canceriano precisa manter suas emoções e sentimentos constantemente sob controle. Neste período você não deve suprimir emoções nas relações íntimas com outros, especialmente na questão sexual ou parcerias profissionais (parceiros). Você pode ver claramente as questões emocionais a serem resolvidas, também com a questão das perdas. É um período muito bom para a regeneração emocional que precisamos fazer, e para entender de que forma podemos receber o apoio de pessoas que fazem parte dos relacionamentos mais íntimos.

O melhor de Câncer

No paraíso astral há uma tendência para acentuar o lado positivo e bom de cada signo. Vamos olhar para as coisas boas que o canceriano pode promover em seu paraíso astral. Câncer é o signo mais feminino e de bom gosto. Com seu regente, a Lua, ele será simbolicamente associado com a natureza e tudo o que pertence ao útero. Eles terão mais facilidade de perdoar e compreender os defeitos dos outros. Embora sempre desfrutem de suavidade e serem pacíficos, quando eles são ameaçados, eles serão capazes de lutar com determinação e firmeza. Serão ressaltadas suas características de bondade, bom coração, generosidade e solidariedade. Eles possuem uma grande capacidade de perceber os outros e pode ter muita empatia. Eles crescem em ambientes onde a solidariedade prevalece, e também o carinho. A ação será fundamental neste período para ter uma noção clara da realidade, sempre medindo as consequências de suas ações. Quer saber mais sobre o paraíso astral de cada signo? Leia o artigo sobre o paraíso astral de todos os signos!

Saiba mais: