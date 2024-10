No próximo dia 17 de Outubro, acontece a última Superlua de 2024. No signo de Áries, a Lua Cheia traz energias e influências importantes para todos os signos do zodíaco. A astróloga Vivi Pettersen contou pra nós, da WeMystic Brasil, o que esperar desse dia tão forte energeticamente.

O que é uma Superlua?

O fenômeno ocorre quando a Lua Cheia ou Nova coincide com o ponto mais próximo da Terra, ao qual chamamos de perigeu. Porém, a Lua orbita de forma ligeiramente oval (movimento elipse) e isso faz com que a distância entre Terra e Lua varie ao longo do tempo. Contudo, para que aconteça a Superlua, é necessário que a Lua esteja Cheia ou Nova no exato momento em que atinge o perigeu.

É na fase Cheia que os efeitos visuais acontecem, quando ela aparece maior e mais brilhante - já que essa é a fase que Sol e Lua se alinham com a Terra. Na fase Nova, apesar de não ser visível, seus efeitos energéticos podem ser sentidos igualmente.

Lua Cheia em Áries e os impactos pessoais

No dia 17, a Lua Cheia estará no signo de Áries, oferecendo energias de coragem e superação de desafios pessoais. Essa Lua carrega uma força grandiosa que, se bem determinada, pode promover iniciativas e ações permanentes.

A Lua em Áries é um aspecto que carrega coragem, ação e determinação, mas também ímpetos e sobrecargas emocionais. Por isso, é um período onde estaremos à flor da pele, mas se soubermos intencionar essa energia, será grandioso, já que sonhos, projetos e novidades na vida podem acontecer nesse período.

Esse é um trânsito astrológico que pede certo manuseio com as atitudes, já que Áries é um signo que não manda recados - ele vai lá e faz. Sendo assim, é de extrema importância focar no que se deseja e não tomar atitudes precipitadas para não gerar arrependimentos futuros.

Impactos Coletivos

A nível coletivo, essa Lua em Áries, por ter as energias muito à flor da pele, pode trazer desentendimentos e discussões por pequenas coisas. É importante lembrar que, ao mesmo tempo que traz desentendimentos, traz também o “passar por cima” - por isso, todo cuidado é pouco ao se envolver com discussões e coisas mínimas.

Por outro lado, existe uma força envolvendo realização de sonhos e projetos há muito tempo guardados. É importante lembrar que esses momentos são cruciais determinantes para olhar com coragem para o que precisa e “ir com medo mesmo”.

Superlua Cheia em Áries e a sua influência para os signos

Áries: Você estará com toda força para materializar o que deseja. Foque no que é necessário, sem direcionar para os pequenos detalhes ou pedras no caminho. Exercício físico é um ótimo remédio para controlar a impulsividade.

Touro: Seu lado emocional é o setor que recebe a influência da Superlua. Você sente maior força interna, mas tenha cautela com ímpetos com muitas questões guardadas ao longo do tempo. Ressignifique com alguma atitude terapêutica ou de bem estar.

Gêmeos: O setor de amizades e social é o setor mais impactado com a Superlua em Áries. Será necessário coragem para encerrar certos ciclos e determinação para seguir com seus planos de futuro.

Câncer: O setor profissional passa por mudanças de atitudes e de foco com a Superlua. Novas ações são esperadas a partir de agora, intensifique sua energia no que deseja.

Leão: A Lua Cheia em Áries movimenta profundamente seu setor de expansão e de crescimento. Com isso, se usar da sua determinação e foco, você abre novos caminhos em prol do que deseja.

Virgem: Transformações a caminho! É importante focar no que deseja para que não crie momentos de impulsos provocados por excessos emocionais. É essencial transmutar energias acumuladas.

Libra: Relacionamentos em foco! Com a Lua em Áries, a forma como você se relaciona e ama será revista e equilibrada, é hora de unir a individualidade com a importância que dá ao outro.

Escorpião: Assuntos do cotidiano, da rotina e do trabalho podem ser intensificados com a Lua Cheia em Áries, promovendo renovação de energia e novos caminhos para melhorias. Contudo, controlar o ímpeto emocional também é autocuidado.

Sagitário: A área da criatividade e da autoestima será beneficiada com a Lua Cheia em Áries, trazendo mais foco e coragem para tudo que deseja fazer daqui em diante. Assuma sua postura no mundo.

Capricórnio: Questões familiares trazem melhor andamento, com abertura de novos caminhos para resolver muitas coisas. Contudo, controle impulsos e ímpetos, sobretudo o que te trazem energias de individualidade extrema.

Aquário: Assuntos que envolvem comunicação, trabalho e estudos ganham novas energias com a Lua Cheia. O momento é de direcionar seus planos em prol do que realmente deseja para que tenha seus resultados favoráveis. Não se distraia.

Peixes: O lado financeiro será mexido com a Lua Cheia em Áries. Por isso, controle os ímpetos emocionais de gastar seu dinheiro, tenha mais foco e disciplina. Novas oportunidades podem surgir.