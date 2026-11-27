O conhecimento sobre as propriedades das plantas, as orações e os diferentes modos de benzer atravessa gerações e permanece vivo em Belo Horizonte. Presente principalmente nas mãos de mulheres negras, esse conjunto de saberes tradicionais é parte da história e da identidade cultural da capital mineira. Para reconhecer essas práticas e identificar os desafios enfrentados por quem as mantém, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) concluiu o mapeamento preliminar de raizeiras e benzedeiras que atuam na cidade. A iniciativa também busca dar visibilidade a uma tradição que, além de preservar a ancestralidade, ainda enfrenta manifestações de racismo religioso e discriminação.

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O levantamento foi realizado pela Diretoria de Políticas de Reparação e Promoção da Igualdade Racial (Dpir), vinculada à Subsecretaria de Direitos Humanos, e resultou no livro virtual "Raízes de Belo Horizonte". A publicação reúne informações sobre as práticas tradicionais, a distribuição territorial das participantes e as principais demandas dessas mulheres. Ao todo, foram validados 100 cadastros, preenchidos espontaneamente por meio de um formulário disponibilizado pela PBH entre março e julho deste ano. O cadastro, entretanto, permanece aberto para novas participantes.

Os dados apontam que 77% das pessoas cadastradas se identificam como mulheres cisgênero, enquanto 73% têm 45 anos ou mais. Outro resultado destacado pela administração municipal é que 88% das participantes afirmaram compartilhar seus conhecimentos com as novas gerações. As regionais Nordeste, Leste e Noroeste concentram o maior número de registros. Já Centro-Sul e Pampulha apresentam menos participantes.

De geração para geração



Para o diretor de Políticas de Reparação e Promoção da Igualdade Racial da PBH, Gabriel Luiz de Souza, a iniciativa surgiu de uma demanda das próprias comunidades tradicionais. A preocupação era compreender como essas práticas estavam presentes na cidade e quais dificuldades as mulheres enfrentavam para continuar exercendo seus ofícios.

“Benzedeiras e raizeiras são guardiãs de saberes tradicionais transmitidos entre gerações, relacionados ao cuidado, à espiritualidade, ao uso de plantas medicinais e às práticas de cura populares. Esses conhecimentos fazem parte do patrimônio cultural e da diversidade de saberes presentes nos territórios da cidade”, afirma o promotor.

Gabriel explica que o mapeamento também permite identificar a continuidade desses conhecimentos. Segundo ele, 88% das pessoas cadastradas disseram compartilhar seus saberes com outras gerações. Para o diretor, o resultado demonstra a existência de uma rede de transmissão que precisa ser reconhecida e fortalecida pelo poder público.

“Antes de BH ser BH, essas mulheres já estavam aqui. Elas estão intrinsecamente ligadas à construção da capital. Para além da preservação da memória e da prática tradicional, as raizeiras e benzedeiras são detentoras do conhecimento e da identidade da capital mineira”, destaca Gabriel.

Saberes que cresceram com a família

Aos 75 anos, Mãe Neli Martins de Souza carrega na própria trajetória parte dessa história. Benzedeira, raizeira e primeira professora negra da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC) e ialorixá, ela aprendeu os primeiros ensinamentos ainda na infância, com a avó materna, Maria do Rosário, que também era raizeira, parteira, desenhadeira e rainha de congado no Bairro Nova Vista, na Região Leste de Belo Horizonte.

A transmissão ocorria no cotidiano da família. Enquanto penteava os cabelos da neta, a avó apresentava as plantas cultivadas no quintal e explicava para que servia cada uma. Neli tinha entre 6 e 8 anos quando começou a aprender sobre as ervas e suas propriedades.

“Ela deixava para pentear o meu cabelo por último e ia me mostrando: ‘Isso aqui é para isso’. Foi assim que aprendi. Recebi esses ensinamentos pela oralidade, pela percepção. Eu pude pegar nos canteiros, conhecer as plantas e guardar aquilo”, conta Neli.

A primeira experiência de benzeção que marcou sua vida aconteceu na adolescência. Na época, a mãe de Neli enfrentava um problema de saúde e ficou internada por três meses. Por indicação de uma professora, a jovem procurou um benzedor no Bairro Céu Azul. O homem ensinou a ela como utilizar determinadas folhas em um ritual.

“Ele olhou para mim e perguntou se dava conta de cuidar da minha mãe. Eu disse que queria vê-la em casa. Ele me ensinou como fazer, e eu fiz. Em sete dias, minha mãe estava em casa”, relembra.

A experiência, segundo Neli, despertou o interesse em aprofundar os conhecimentos que havia recebido da avó. Ao longo dos anos, ela também procurou outras benzedeiras e raizeiras em municípios do interior de Minas Gerais, ampliando o repertório de práticas tradicionais.

Tranformações



Hoje, mantém um espaço de atendimento na própria residência, no Bairro Santa Terezinha, na Região da Pampulha. No quintal, cultiva ervas utilizadas nas benzeções e na preparação de banhos. Os instrumentos e os procedimentos variam conforme a tradição de cada pessoa. Terços, velas, água, carvão e plantas estão entre os elementos utilizados por diferentes praticantes.

As pessoas procuram Neli por motivos diversos, como mau-olhado, indisposição e outros desconfortos. Ela explica que cada atendimento envolve uma prática específica, que pode incluir orações, maceração de ervas, banhos e defumações. Para ela, a benzeção vai além dos elementos utilizados.

“Para mim, a benzeção significa transformação. É através das ervas, das orações e de uma boa conversa. A pessoa chega de um jeito e sai de outro”, afirma a benzedeira.

Racismo religioso

A preservação desses conhecimentos, entretanto, não acontece sem obstáculos. Para Neli, o racismo e a intolerância religiosa fazem parte da rotina de quem mantém práticas tradicionais associadas à cultura negra e às religiões de matriz africana.

Há cerca de 44 anos iniciada no candomblé, ela relata episódios de discriminação relacionados à sua identidade religiosa e à forma como expressa suas tradições. Um deles ocorreu quando encontrou, no chão e danificada, uma placa instalada na entrada de sua residência para identificar o local como espaço sagrado. Segundo ela, o episódio ocorreu enquanto estava fora de casa, no velório de uma irmã.

A discriminação também aparece em situações cotidianas. Neli conta que, ao utilizar roupas brancas e carregar objetos ligados à sua tradição religiosa, percebe o afastamento de outras pessoas no transporte público.

“Às vezes, não tem lugar para sentar, mas tem um lugar comigo. Eles preferem ficar em pé, segurando a cadeira, para não se sentar perto de mim”, relata Neli.

O diretor Gabriel Souza reconhece que o racismo religioso é uma barreira para a atuação dessas mulheres. Segundo ele, o preconceito pode contribuir para que muitas não se identifiquem publicamente como benzedeiras e raizeiras, por receio de sofrer retaliações.

“Essas mulheres ainda hoje são vítimas de violência religiosa, de racismo religioso. Muitas vezes, a impressão de que essa prática está acabando surge justamente porque elas não se expõem com medo da retaliação”, avalia o promotor.

Para Gabriel, o reconhecimento institucional também tem papel no enfrentamento desse cenário. Ao incluir essas comunidades no debate sobre políticas públicas, o município contribui para dar legitimidade e visibilidade a práticas historicamente desvalorizadas.

Conhecimento compartilhado



A preocupação com a continuidade dos saberes também acompanha a trajetória de Neli. Durante sua atuação no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, do qual foi presidente por dois mandatos, ela já defendia a necessidade de identificar as benzedeiras da capital e criar iniciativas para preservar seus conhecimentos.

A participação no mapeamento da prefeitura representa, segundo ela, a concretização de uma reivindicação antiga. Neli chegou a organizar, em sua residência, uma oficina com outras nove benzedeiras, na qual compartilhou ensinamentos com pessoas interessadas em aprender a prática.

“Esse ofício está indo embora porque os benzedeiros e as benzedeiras estão indo e levando o conhecimento com eles. E essa não é a minha proposta. A minha proposta é ensinar através da oralidade, para perpetuar”, afirma Neli.

Ela defende que a preservação não depende apenas do reconhecimento simbólico, mas também de condições concretas para que as praticantes continuem exercendo suas atividades. Entre as necessidades estão recursos para deslocamento, apoio à participação em eventos e espaços para o cultivo de plantas medicinais.

“Precisamos de políticas públicas voltadas para os povos tradicionais. Muitas benzedeiras já estão idosas, têm dificuldades de locomoção e precisam de apoio. Se uma mulher precisa participar de um encontro, por exemplo, é importante que tenha transporte para buscá-la e levá-la. Precisamos de políticas que valorizem também a gente”, reivindica.

Segundo Gabriel, os dados reunidos no Raízes de Belo Horizonte vão subsidiar novas ações da prefeitura. A proposta é identificar as principais demandas apresentadas pelas participantes e construir alternativas em diálogo com as comunidades, por meio do programa Vozes, espaço de interlocução entre o município e os povos tradicionais.

Entre as possibilidades apontadas pelo diretor estão a criação de ambientes para o cultivo de plantas medicinais e a aproximação dessas mulheres com escolas e unidades de saúde, inclusive em atividades relacionadas às práticas integrativas e complementares de cuidado.

Para Neli, a continuidade dessa tradição depende de que os ensinamentos recebidos dos mais velhos não sejam interrompidos. O conhecimento que começou no quintal da avó, entre plantas e conversas, é o mesmo que ela procura transmitir hoje a outras pessoas.

“Se não fosse a oralidade da minha avó, eu não estaria aqui falando com você com todo esse conhecimento das minhas ervas. Ela ensinou para minha mãe, minha mãe ensinou para mim, e foi passando. O futuro é ancestral”, conclui a benzedeira.



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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro