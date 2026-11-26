Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram mortos a tiros, e outros dois, da mesma faixa etária, ficaram feridos, na noite dessa quarta-feira (25/11), no Bairro Granja de Freitas, na Região Leste de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 23h, na Rua João Ignácio Santos, nas proximidades de um bar. Segundo a PMMG, duas das vítimas eram irmãos: um dos mortos e um dos feridos.



Ao chegar ao local, os militares encontraram duas vítimas caídas, sem sinais vitais. Outras duas tinham sido levadas à UPA Leste. Uma delas, em estado mais grave, foi transferida depois para o Hospital João XXIII.

Versão de um sobrevivente

A segunda vítima levada à UPA consciente e contou aos militares que estava em um bar, conversando com os demais, quando chegaram quatro homens.

Segundo o relato, os suspeitos mandaram as vítimas levantarem as camisas, para ver se havia armas. Um dos autores, que estava atrás dos demais, atirou para o alto. Os outros, então, começaram a atirar contra o grupo.

Ainda conforme a vítima, todos os autores estavam armados, e um deles usava arma acoplada com uma mira a laser. Depois de atingido, ela saiu do local e foi levada por familiares à UPA Leste.

A PMMG informou que, nas diligências, não foram encontradas testemunhas que ajudem a identificar os suspeitos nem câmeras de monitoramento por perto que tenham registrado o ataque.

Depois da diligência, de acordo com a polícia, os militares encontraram uma chave de carro: o veículo estava próximo do local. Ele era clonado e tinha queixa de furto.

A PMMG não relatou se o carro tem relação com o crime. As guarnições seguem em diligência para obter informações que levem à identificação e à prisão dos autores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata