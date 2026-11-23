Uma ação da Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais (BPMAmb) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) desarticulou, na manhã desta segunda-feira (23/11), uma estrutura de garimpo clandestino de ouro no leito do Rio das Velhas, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A estrutura punha em risco o abastecimento de água da região.

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Durante as fiscalizações realizadas a partir das 7h30, equipes do 3º Pelotão de Meio Ambiente de Nova Lima e do Grupo Especializado em Policiamento Ambiental (GEPAM), acompanhadas por agentes do Ibama, localizaram um ponto de extração mineral sem licença ambiental. No local, os infratores operavam uma balsa e uma draga equipadas com bomba de sucção e motor a diesel diretamente no curso d'água.

Risco ao abastecimento da Grande BH

Segundo o levantamento das equipes ambientais, a atividade ilegal estava provocando impacto ao ecossistema local, incluindo o aumento da turbidez da água, assoreamento do leito, danos em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e indícios de contaminação por derramamento de óleo combustível.

O garimpo funcionava com a sucção de sedimentos do fundo do rio e o despejo direto dos rejeitos sem nenhum tipo de tratamento. A prática colocava em risco direto a qualidade da água captada pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Bela Fama, do Rio das Velhas, responsável por cerca de 46% do abastecimento de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fuga dos suspeitos

De acordo com a BPMAmb, ao notarem a aproximação das viaturas e das equipes de fiscalização, os suspeitos abandonaram o acampamento e fugiram em direção a uma área de mata fechada, não foram localizados até o momento.

Com base na legislação ambiental vigente e na análise dos agentes do Ibama, a balsa, a draga e todo o maquinário empregado na atividade ilícita foram inutilizados e destruídos por incineração no próprio local, impedindo a retomada da extração.

A ocorrência foi registrada pelos crimes de lavra garimpeira e extração de ouro sem licença, funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem autorização e usurpação de bens da União.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima