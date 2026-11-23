Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Os passageiros que utilizam a Linha 2 do metrô de Belo Horizonte terão que fazer parte do trajeto de van nesta segunda-feira (23/11).

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A mudança ocorre entre as estações Nova Suíça e Amazonas, nos dois sentidos, das 9h às 14h, devido a uma intervenção na infraestrutura ferroviária necessária para o avanço das obras de implantação da nova linha.

Durante o período, o trajeto entre as duas estações será realizado por vans disponibilizadas pela concessionária Metrô BH. Os veículos terão intervalo aproximado de 15 minutos entre as viagens, substituindo temporariamente o transporte sobre trilhos nesse trecho.

Linha 1 sem alterações

A circulação dos trens na Linha 1 será mantida normalmente, sem mudanças nos horários ou no funcionamento habitual.

Para auxiliar os passageiros durante a operação especial, equipes de atendimento e segurança estarão nas duas estações, orientando os usuários e organizando os embarques e desembarques nas vans.

As informações também serão divulgadas nos canais oficiais da concessionária, além de avisos sonoros e telas digitais instaladas nas estações.

A previsão é de que os trens voltem a circular normalmente entre as estações Nova Suíça e Amazonas a partir das 14h. Segundo a concessionária, se a intervenção for concluída antes do horário previsto, a operação será retomada.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.