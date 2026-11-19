A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) investiga se dois casos de violência registrados no Bairro Jardim dos Comerciários, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, têm relação. Na noite de quarta-feira (18/11), um homem de 25 anos foi baleado no abdômen no mesmo local onde, horas antes, outro homem, de 27, havia sido atingido por disparos e morrido. A polícia considera a possibilidade de o segundo ataque ter sido motivado por vingança.

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Segundo a PM, os militares foram acionados às 21h47 e encontraram o homem de 25 anos ferido, sendo socorrido por um motociclista. Ao ver a viatura, o motoqueiro pediu apoio à equipe. A vítima contou que tinha sido atingida por um disparo na esquina da Rua Leonardo Agostinho Matoso com a Rua Maria Ferreira Mendes. Ele foi levado ao hospital Risoleta Neves, e chegou lá inconsciente.

De acordo com a corporação, o médico informou que ele apresentava sinais vitais e foi encaminhado diretamente ao bloco cirúrgico. A vítima tinha uma perfuração no abdômen.

Relato da companheira

A PM informou que a companheira da vítima de 25 anos estava no local e disse que, na hora dos disparos, estava com ele. Ela afirmou que dois homens em uma motocicleta passaram e atiraram. A mesma não conseguiu identificar os atiradores.

Possível relação com outro caso

Horas antes, um homem de 27 anos havia sido baleado no mesmo local e morreu. Segundo a PM, o irmão dele esteve no hospital onde o homem de 25 anos foi levado para atendimento, pouco tempo depois do segundo ataque.

A corporação apura se os episódios estão relacionados e se o segundo homem foi alvo de uma possível vingança pela morte do rapaz de 27 anos.

Os militares foram ao local dos disparos, mas não encontraram vestígios. Há câmeras de monitoramento na região, porém, a equipe não conseguiu acessar as imagens durante o atendimento da ocorrência. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Venda Nova. Até o momento, ninguém foi preso.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.