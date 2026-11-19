Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Os efeitos das mudanças climáticas e as propostas de adaptação para a região da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas serão debatidos no 14º Encontro de Subcomitês, de 25 a 27 de novembro de 2026, em Rio Acima (MG).

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A reunião é promovida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas).

As reuniões são voltadas aos coordenadores dos 22 Subcomitês e representantes do poder público, usuários de água, sociedade civil organizada, Câmaras Técnicas, Diretoria Ampliada e Agência de Bacia.

Os inscritos terão acesso a debates com especialistas e troca de experiências territoriais, consolidando a principal instância anual de articulação da gestão participativa das águas na bacia.

A iniciativa abrange tanto os municípios situados ao longo do Alto, Médio e Baixo Rio das Velhas quanto a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

A escolha de Rio Acima e da Serra do Gandarela reflete essa relevância estratégica, pois a área concentra remanescentes de vegetação nativa, nascentes e cursos d'água essenciais para a conservação ambiental e para a segurança hídrica que abastece milhões de moradores da grande Belo Horizonte.

Ao integrar as demandas locais de cada território ao planejamento geral, as decisões tomadas no encontro orientam políticas de preservação e enfrentamento a eventos climáticos extremos em todo o eixo hidrográfico mineiro.

Concebido para aproximar o Comitê das realidades específicas de cada comunidade, o Encontro de Subcomitês é realizado anualmente em diferentes porções do território e apoia-se em uma estrutura de gestão descentralizada com mais de duas décadas de atuação.

Nesta 14ª edição, sob o tema "Mudanças climáticas e resiliência na bacia do Rio das Velhas", a programação foi desenhada para transformar diagnósticos locais em ações práticas.

O resultado central do evento servirá de ponto de partida para a elaboração de uma Agenda Climática da Bacia, documento que norteará a atuação futura do CBH Rio das Velhas e fortalecerá parcerias institucionais em consonância com o Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH).

Como será o trabalho?

Os trabalhos começam na quarta-feira (25/11), às 14h, com a pergunta disparadora sobre o maior desafio climático de cada território, seguida pelas apresentações dos 22 Subcomitês e rodas de diálogo com as Câmaras Técnicas até as 19h.

Na quinta-feira (26/11), das 9h às 19h30, a agenda inclui uma mesa com especialistas sobre cenários climáticos e previsão hidrometeorológica, intercâmbio em grupos mistos e oficinas regionalizadas para formular propostas voltadas ao Alto, Médio e Baixo Rio das Velhas, encerrando a noite com uma atividade cultural.

No terceiro e último dia, sexta-feira (27/11), após o café da manhã e o checkout no hotel, os participantes realizam uma visita técnica ao Parque Nacional da Serra do Gandarela, das 9h às 12h, antes do retorno.

A atividade em campo busca conectar os debates teóricos das oficinas às experiências e soluções de conservação desenvolvidas diretamente no território.

Para os coordenadores, a participação exige confirmação por meio de formulário eletrônico e, no caso de necessidade de deslocamento coletivo, solicitação antecipada ao analista responsável pelo respectivo Subcomitê.

A bacia do Rio das Velhas sediou mobilizações preparatórias e eventos com temáticas e objetivos semelhantes. Durante a Semana Rio das Velhas 2026, promovida entre o fim de junho e o início de julho, o comitê realizou os Diálogos Regionais do Alto Rio das Velhas em Ouro Preto e ações educativas em unidades de conservação para fortalecer a governança e a preservação hídrica.

Além disso, ao longo de novembro de 2026, reuniões ordinárias dos subcomitês — como as dos colegiados do Ribeirão Arrudas e dos Ribeirões Santo Antônio e Maquiné — pautaram a série "Diálogos do Conhecimento: Resiliência Climática" justamente para alinhar as discussões locais antes do encontro em Rio Acima.

14º Encontro de Subcomitês do CBH Rio das Velhas

Tema: Mudanças climáticas e resiliência na bacia do Rio das Velhas Data: 25 a 27 de novembro de 2026 Local: Hotel Serra do Gandarela – Rio Acima/MG Público: Coordenadores dos 22 Subcomitês e representantes dos segmentos que integram o CBH Rio das Velhas.

Local: Hotel Serra do Gandarela – Rio Acima/MG.

PROGRAMAÇÃO:

25/11 (quarta-feira)

14h às 14h30 – Abertura e pergunta disparadora: “Qual é o maior desafio climático do seu território?”

14h30 às 17h35 – Vozes dos Territórios: apresentações dos 22 Subcomitês

17h35 às 17h50 – Intervalo para café

17h50 às 18h25 – Câmaras Técnicas em diálogo com os territórios

18h25 às 19h – Roda de troca entre Subcomitês

19h30 – Jantar

26/11 (quinta-feira)

9h às 10h45 – Mesa de diálogo sobre mudanças climáticas, com especialistas convidados

10h45 às 11h – Intervalo

11h às 12h15 – Intercâmbio em grupos mistos

12h15 às 12h30 – Síntese do intercâmbio

12h30 às 14h – Almoço

14h às 15h45 – Oficina regionalizada: elaboração de propostas para o Alto, Médio e Baixo Rio das Velhas

15h45 às 16h – Intervalo para café

16h às 16h45 – Galeria de propostas

16h45 às 17h35 – Apresentação e debate das propostas regionais

17h35 às 18h10 – Análise inicial das propostas pelas Câmaras Técnicas

18h10 às 18h40 – Próximos passos e encaminhamentos

18h40 às 19h30 – Síntese final e contribuições para a Agenda Climática da Bacia

19h30 – Jantar

20h às 22h – Atividade cultural

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27/11 (sexta-feira)

7h às 8h – Café da manhã

8h às 9h – Checkout

9h às 12h – Visita técnica

12h – Retorno