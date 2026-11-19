Professores de escolas particulares de Belo Horizonte e região fazem, nesta quinta-feira (19/11), um ato em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG), no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul da capital mineira. A manifestação, marcada para as 14h, ocorre durante o julgamento do dissídio de greve da categoria, que vai definir os direitos dos profissionais na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

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Segundo os organizadores, o objetivo do ato é pressionar por uma decisão que garanta a valorização profissional e condições dignas de trabalho. O julgamento ocorre após um impasse nas negociações entre os professores e os representantes das instituições particulares de ensino durante a campanha reivindicatória deste ano.

Em setembro, os profissionais chegaram a paralisar as atividades por sete dias. A greve foi motivada pela proposta dos donos de escolas de dividir a atual CCT em dois documentos: um para o ensino superior e outro para a educação básica. A proposta também previa mudanças em cláusulas do acordo que, segundo a categoria, poderiam representar perda de direitos.

As propostas apresentadas pelos representantes das instituições de ensino foram rejeitadas pelos professores nas assembleias feitas ao longo da campanha. Sem acordo entre as partes, a definição sobre os direitos da categoria foi levada à Justiça do Trabalho.

Em busca de melhores condições de trabalho



Para o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro Minas), a mobilização em frente ao tribunal demonstra a disposição dos profissionais de defender as conquistas da categoria e reivindicar melhores condições de trabalho.

A presidenta do sindicato, Valéria Morato, considera o julgamento um momento decisivo para os professores da rede privada de BH e região. Segundo ela, as reivindicações da categoria foram desconsideradas e atacadas pelos donos das escolas durante as negociações.

“Não estamos lutando apenas por questões salariais, mas pela preservação de conquistas históricas, pela valorização da carreira docente e por condições dignas de trabalho. A educação merece respeito, e quem educa também”, afirmou.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria