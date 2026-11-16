A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está com inscrições abertas para o Programa de Vagas Suplementares para Estudantes Indígenas. São oportunidades para ingresso em cursos presenciais de graduação em 2027. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet até as 17h de 20 de novembro.

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O edital oferece 24 vagas, sendo 20 em Belo Horizonte, distribuídas entre a Área Básica de Ingresso (ABI) em Antropologia e Arqueologia, a ABI em Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura), a ABI em Ciências Sociais (bacharelado e licenciatura) e os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Medicina, Odontologia e Psicologia. As outras quatro vagas são para Montes Claros, nos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal.

Podem concorrer candidatos indígenas brasileiros aldeados que estejam no último ano do ensino médio ou já tenham concluído essa etapa. Também é necessário ter participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2021 e 2026.

Na inscrição, os interessados devem escolher o curso e o turno pretendidos e preencher um questionário sociocultural. Também deverão encaminhar cópia do documento oficial de identidade, documento de indicação, reconhecimento e comprovação de residência em terra indígena, assinado por três lideranças reconhecidas pelo povo, e um memorial sobre a trajetória pessoal e acadêmica.

A seleção terá duas etapas, ambas eliminatórias e classificatórias. A primeira considera as notas obtidas no Enem entre 2021 e 2026. A segunda consiste na avaliação do memorial, que deve ter de 20 a 40 linhas e abordar o percurso acadêmico e pessoal do candidato, incluindo relatos sobre o pertencimento à aldeia indígena.

O memorial também deve apresentar as pretensões do candidato no ambiente universitário e as motivações para escolher a UFMG e o curso pretendido. Apenas os memoriais dos aprovados na primeira etapa serão avaliados.

A relação das inscrições homologadas será divulgada em 4 de dezembro. O resultado da primeira etapa está previsto para 22 de janeiro de 2027, e o resultado final, para 22 de fevereiro.

O candidato poderá obter mais informações sobre o processo seletivo na Central de Atendimento ao Candidato, no campus Pampulha (Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627, Unidade Administrativa III, 2º andar – Pampulha – Belo Horizonte/MG), pelos telefones (31) 3409-4408/4409, pelo e-mail atendimento@copeve.ufmg.br ou no endereço eletrônico da Copeve.

A universidade também abriu 87 vagas adicionais na graduação destinadas exclusivamente a pessoas trans e travestis, para os campi de Belo Horizonte e Montes Claros. A seleção é inédita na instituição. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até as 17h de 11 de dezembro. O ingresso está previsto para o primeiro semestre letivo de 2027.

De acordo com a UFMG, a iniciativa faz parte da Política Institucional de Ações Afirmativas, aprovada pelo Conselho Universitário em março deste ano. A medida estabeleceu a criação de pelo menos uma vaga adicional em todos os cursos de graduação.

Por serem vagas extras, elas não reduzem a quantidade de oportunidades oferecidas nos processos seletivos regulares da universidade.

Podem concorrer pessoas que se autodeclarem trans ou travestis, incluindo identidades transexuais, transgêneras, transmasculinas e não binárias. Os candidatos devem ter completado 18 anos até 9 de novembro de 2026 e possuir renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo por pessoa.

Também é necessário ter concluído o ensino médio até a data do registro acadêmico e participado de pelo menos uma edição do Enem entre 2022 e 2026.

A classificação será feita com base na maior nota obtida pelo candidato nas edições do Enem consideradas no processo seletivo. É necessário alcançar pelo menos 30 pontos na nota final, obter o mínimo de 300 pontos na redação e não zerar nenhuma das provas.

Para os cursos de Artes Visuais, Cinema de Animação e Artes Digitais, Design de Moda e Música, haverá provas específicas de habilidades nos dias 29 e 31 de janeiro de 2027. O resultado final está previsto para 22 de fevereiro.

Os candidatos que avançarem nas etapas deverão passar por avaliação de uma Comissão Complementar à Autodeclaração, responsável por validar as candidaturas à política de ação afirmativa.

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O edital proíbe a exigência de laudos médicos, documentos biomédicos ou pareceres profissionais para comprovar a identidade de gênero dos candidatos.