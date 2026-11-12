UFMG abre vagas para pessoas trans e travestis em seleção inédita

A população trans e travesti ganha uma nova oportunidade de acesso ao ensino superior público em Minas Gerais. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abriu 87 vagas adicionais na graduação destinadas exclusivamente a esse público em Belo Horizonte e Montes Claros, em uma seleção inédita na instituição. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até as 17h de 11 de dezembro. O ingresso está previsto para o primeiro semestre letivo de 2027.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a UFMG, a iniciativa faz parte da Política Institucional de Ações Afirmativas aprovada pelo Conselho Universitário da instituição em março deste ano, que estabeleceu a criação de pelo menos uma vaga adicional em todos os cursos de graduação.

Por se tratarem de vagas extras, a medida não diminui a quantidade de oportunidades oferecidas nos processos seletivos regulares da universidade.

Política de inclusão e reparação histórica

A criação das vagas adicionais foi aprovada em 5 de março de 2026 pelo Conselho Universitário da UFMG. A resolução também prevê medidas voltadas à permanência dos estudantes, como a instalação de pelo menos dois banheiros inclusivos em cada prédio da Universidade, permitindo que os alunos utilizem esses espaços de acordo com suas identidades de gênero.

Segundo a pró-reitora de Graduação da UFMG, Sueli Maria Coelho, a iniciativa busca enfrentar desigualdades históricas que dificultam o ingresso dessa população no ensino superior.

“É uma forma de a UFMG reconhecer que a igualdade formal de oportunidades nem sempre é suficiente para assegurar o acesso à universidade”, afirma Sueli.

Para a pró-reitora, a política também representa um avanço na democratização do ensino superior e no reconhecimento da diversidade. “Ela tem a ver com a democratização do acesso, com o reconhecimento da diversidade, que a gente sabe da presença de diferentes identidades e trajetórias”, diz.

A discussão sobre a inclusão de pessoas trans e travestis nas universidades também envolve questões que ultrapassam o processo seletivo. Segundo a pró-reitora, a seleção também prevê medidas voltadas à permanência dos estudantes na faculdade. Entre elas, estão o acompanhamento da trajetória acadêmica e o acesso às políticas de assistência estudantil já oferecidas pela UFMG.

Outro assunto dentro dessa mesma pauta é relacionado ao acesso à educação, que está diretamente relacionado à garantia de outros direitos fundamentais. Segundo Sueli, a expectativa da universidade é que os estudantes selecionados concluam a graduação e possam, após a formação, ingressar no mercado de trabalho.

Nesse sentido, a política recém adotada pela UFMG procura atuar em uma das etapas desse processo: a democratização do acesso à formação universitária. A medida também abre espaço para discutir a responsabilidade das instituições de ensino na construção de ambientes que respeitem a diversidade e garantam condições de aprendizagem a todos os estudantes.

Quem pode participar?

Podem se inscrever e concorrer às vagas pessoas que se autodeclarem trans ou travestis, incluindo identidades transexuais, transgêneras, transmasculinas e não binárias. Entre os critérios estabelecidos no edital, os candidatos devem ter completado 18 anos até 9 de novembro de 2026 e possuir renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo por pessoa.

Também é necessário ter concluído o ensino médio até a data do registro acadêmico e participado de pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2022 e 2026.

A classificação será feita com base na maior nota obtida pelo candidato entre as edições do Enem consideradas no processo seletivo. Para participar, é necessário alcançar pelo menos 30 pontos na nota final, obter o mínimo de 300 pontos na redação e não zerar nenhuma das provas.

Para os cursos de Artes Visuais, Cinema de Animação e Artes Digitais, Design de Moda e Música, também serão aplicadas provas específicas de habilidades, previstas para os dias 29 e 31 de janeiro de 2027, com resultado final previsto para o dia 22 de fevereiro.

Avaliação da autodeclaração

Os candidatos que avançarem para as próximas etapas deverão passar por uma avaliação de uma Comissão Complementar à Autodeclaração, responsável por validar as candidaturas à política de ação afirmativa.

De acordo com Sueli Coelho, a avaliação será realizada no momento do registro acadêmico. Os candidatos que apresentarem documentação com o nome alterado terão essa condição validada pela comissão. Aqueles que não tiverem essa documentação poderão passar por uma entrevista.

“Nesse processo de entrevista com a comissão, ele vai falar do processo de transição, da vivência dele na comunidade trans, que é todo esse processo histórico de constituição que vai determinar o pertencimento dele ou não a esse grupo”, explica a pró-reitora.

O edital estabelece que não poderão ser exigidos laudos médicos, documentos biomédicos ou pareceres profissionais para comprovar a identidade de gênero dos candidatos.

Acesso e permanência na universidade

A pró-reitora de Graduação ressalta que a democratização do ensino superior não termina com o ingresso dos estudantes na universidade. Segundo ela, a UFMG já conta com alunos trans em diferentes cursos e possui uma Comissão Permanente de Diversidade de Gênero e Sexualidade, responsável por acompanhar esse público e promover a igualdade na instituição.

A comissão também participou da elaboração do edital e deverá atuar no acompanhamento da política. Sueli afirma que os estudantes trans poderão contar com os mesmos mecanismos de apoio oferecidos aos demais alunos, como assistência estudantil, monitorias e programas de acompanhamento acadêmico.

“A permanência desse público não é uma permanência diferente dos outros estudantes que a gente tem”, afirma Sueli. Segundo a pró-reitora, as dificuldades para continuar na universidade podem envolver questões financeiras ou até mesmo acadêmicas, e a instituição dispõe de iniciativas para auxiliar os estudantes nessas situações.

Sobre a expectativa com a abertura das vagas, Sueli aproveitou para destacar que a universidade pretende ampliar a diversidade de experiências e trajetórias presentes no ambiente acadêmico.

“A universidade pública precisa ser um espaço em que diferentes pessoas possam se reconhecer como pertencentes a ela”, diz a pró-reitora.

A efetividade da política, segundo a pró-reitora, será avaliada a partir do acompanhamento da trajetória dos estudantes, incluindo a conclusão dos cursos. Como o ingresso está previsto para 2027, a análise dos primeiros resultados em relação à formação deverá ocorrer ao longo dos próximos anos.

“Não é só o ingresso do estudante que interessa, também a permanência dele e a efetividade da conclusão do curso”, afirma Sueli.

De acordo com a professora, a iniciativa inaugura uma nova etapa das políticas de inclusão da UFMG, colocando a expectativa da instituição em acompanhar a trajetória acadêmica dos estudantes selecionados e também avaliar as condições de permanência e conclusão dos cursos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiários sob supervisão