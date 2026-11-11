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EDUCAÇÃO pública

Pulgas levam à suspensão de aulas em escola de Conceição da Barra de Minas

Secretaria Municipal de Educação diz que unidade passa por desinfecção; suspensão das atividades escolares vale a partir desta quarta-feira (11/11)

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
11/11/2026 18:58

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Conceição da Barra de Minas vista de cima
Aulas de uma escola da rede municipal de Conceição da Barra de Minas foram suspensas depois que pulgas foram encontradas em algumas salas do local crédito: Reprodução/CBM

As aulas de uma escola da rede municipal de Conceição da Barra de Minas, no Campo das Vertentes, foram suspensas a partir desta quarta-feira (11/11) depois que pulgas foram encontradas em algumas salas do local. A interrupção segue até sexta-feira (13/11). 

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 Em nota, a Secretaria Municipal de Educação do município informou que a suspensão é uma medida preventiva para preservar a saúde, a segurança e o bem-estar dos alunos e profissionais da unidade.

Desinfecção

De acordo com a secretaria, a escola passa por um processo de desinfecção e higienização dos ambientes para garantir condições adequadas e seguras para o retorno das atividades. Até o momento, não foram divulgadas datas para o retorno das aulas.

Dedetização do espaço

A pasta destacou que o serviço de dedetização da escola está dentro do prazo de validade. Segundo a nota, a desinfecção atual é um procedimento complementar, adotado por causa da situação apresentada.

A secretaria afirma ainda que todas as providências estão sendo tomadas com "responsabilidade e cautela" e que a prioridade é a saúde das crianças e da comunidade escolar.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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