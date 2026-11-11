Pulgas levam à suspensão de aulas em escola de Conceição da Barra de Minas
Secretaria Municipal de Educação diz que unidade passa por desinfecção; suspensão das atividades escolares vale a partir desta quarta-feira (11/11)
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As aulas de uma escola da rede municipal de Conceição da Barra de Minas, no Campo das Vertentes, foram suspensas a partir desta quarta-feira (11/11) depois que pulgas foram encontradas em algumas salas do local. A interrupção segue até sexta-feira (13/11).
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Em nota, a Secretaria Municipal de Educação do município informou que a suspensão é uma medida preventiva para preservar a saúde, a segurança e o bem-estar dos alunos e profissionais da unidade.
Desinfecção
De acordo com a secretaria, a escola passa por um processo de desinfecção e higienização dos ambientes para garantir condições adequadas e seguras para o retorno das atividades. Até o momento, não foram divulgadas datas para o retorno das aulas.
Dedetização do espaço
A pasta destacou que o serviço de dedetização da escola está dentro do prazo de validade. Segundo a nota, a desinfecção atual é um procedimento complementar, adotado por causa da situação apresentada.
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A secretaria afirma ainda que todas as providências estão sendo tomadas com "responsabilidade e cautela" e que a prioridade é a saúde das crianças e da comunidade escolar.
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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro