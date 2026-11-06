Mulher morre em batida de frente na BR-491, em Guaxupé (MG)

Uma batida de frente entre um automóvel e uma carreta causou a morte de uma mulher na BR-491, por volta das 10h desta sexta-feira (6/11). A ocorrência aconteceu nas proximidades do trevo do município de Juruaia, no trecho rodoviário que faz a ligação com Guaxupé.

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Militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais se depararam com o acidente enquanto retornavam dos trabalhos de busca relativos a uma suposta queda de aeronave em Muzambinho.

No local, funcionários da concessionária EPR Vias do Café e uma guarnição do setor de prevenção da corporação já realizavam os primeiros procedimentos de socorro.

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Testemunhas relataram que a condutora do Toyota Yaris, uma mulher de 31 anos, trafegava no sentido de Guaxupé quando possivelmente sofreu um mal súbito.

Em seguida, o motorista perdeu o controle do carro, entrou na pista contrária e colidiu de frente contra o veículo de carga, cujo condutor, um homem de 74 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no ponto da colisão aguardando os agentes públicos. A mulher foi encontrada em parada cardiorrespiratória dentro do carro e foi prontamente socorrida. Profissionais do Samu compareceram ao trecho da rodovia para prestar suporte e atestaram o óbito da mulher.

A causa da morte ainda está sendo investigada.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.