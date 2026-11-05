Tênis gigante de 4 toneladas vira novo cartão-postal em cidade mineira

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quem chega a Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, se depara com uma novidade na paisagem urbana. Uma escultura em formato de tênis gigante foi instalada em frente à rodoviária da cidade. O monumento é uma homenagem direta à indústria calçadista, que representa uma das principais atividades econômicas do município.

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As dimensões da estrutura chamam a atenção no local. Ao todo, o tênis tem três metros de altura e cinco metros de comprimento. De peso, são quase quatro toneladas.

A obra tem autoria do artista plástico Udiery Silva, natural da Bahia e morador de Nova Serrana há sete anos. O projeto foi apresentado por ele à Prefeitura de Nova Serrana e desenvolvido com o apoio de duas pastas municipais: as secretarias de Educação e de Obras.

“Quando vim para Nova Serrana, a gente viu que aqui é a capital do calçado, mas não tinha nada que simbolizava um calçado, diferente de outras cidades que sempre eles tem uma escultura que identifica a cidade. E aí surgiu essa ideia de fazer um calçado que identifique a cidade de Nova Serrana”, contou em um vídeo.

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A proposta foca no desenvolvimento de esculturas de baixo custo, utilizando materiais que teriam como destino o descarte, como restos de ferro e telas de alambrado. Também foram necessários 14 sacos de cimento para a construção.

Apesar de já estar instalado em frente à rodoviária, o tênis gigante não está totalmente concluído. A escultura ainda se encontra em fase de acabamento e receberá pintura.

Projeto com cinco cartões-postais

O monumento integra um plano mais amplo elaborado pelo escultor para o município. A iniciativa prevê a criação de cinco cartões-postais temáticos espalhados por diferentes pontos da cidade.

“A ideia surgiu de um projeto para fazer cinco cartões-postais na cidade. São esculturas gigantes que representam o polo calçadista, como sapato, tênis esportivo e chinelo, voltadas aos produtos do cotidiano que são exportados pela cidade”, afirmou o artista em entrevista ao G1.

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O planejamento estabelece a instalação das demais peças pelo município, incluindo um chinelo e um sapato de salto alto vermelho. A previsão indica que todas as esculturas devem ficar prontas até junho de 2027.