Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Tentativa de restauração de esculturas religiosas viraliza e gera revolta em cidade de Minas Gerais

RF
Redação Flipar
  • Por esse motivo, as alterações foram removidas ainda no mesmo dia em que surgiram as críticas, devolvendo às imagens a coloração branca original. A Igreja Nossa Senhora do Carmo também reconheceu que o trabalho foi executado artístico de maneira inadequada e informou que os demais serviços de revitalização ocorrerão posteriormente.
    Por esse motivo, as alterações foram removidas ainda no mesmo dia em que surgiram as críticas, devolvendo às imagens a coloração branca original. A Igreja Nossa Senhora do Carmo também reconheceu que o trabalho foi executado artístico de maneira inadequada e informou que os demais serviços de revitalização ocorrerão posteriormente. Foto: Divulgação/Diocese de Divinópolis
  • Enquanto isso, o Conselho Paroquial busca um profissional especializado em restauração de arte sacra para conduzir uma nova intervenção de acordo com critérios técnicos apropriados. Segundo informações do g1, o objetivo é recuperar as peças sem comprometer suas características históricas e religiosas. O nome da pessoa ou da empresa responsável pelo serviço que gerou controvérsia não foi divulgado.
    Enquanto isso, o Conselho Paroquial busca um profissional especializado em restauração de arte sacra para conduzir uma nova intervenção de acordo com critérios técnicos apropriados. Segundo informações do g1, o objetivo é recuperar as peças sem comprometer suas características históricas e religiosas. O nome da pessoa ou da empresa responsável pelo serviço que gerou controvérsia não foi divulgado. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay