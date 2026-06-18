Tentativa de restauração de esculturas religiosas viraliza e gera revolta em cidade de Minas Gerais

Enquanto isso, o Conselho Paroquial busca um profissional especializado em restauração de arte sacra para conduzir uma nova intervenção de acordo com critérios técnicos apropriados. Segundo informações do g1, o objetivo é recuperar as peças sem comprometer suas características históricas e religiosas. O nome da pessoa ou da empresa responsável pelo serviço que gerou controvérsia não foi divulgado. Foto: Reprodução/Redes Sociais