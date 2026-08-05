90 anos de Mauricio de Sousa: parceria com Waze promove visita a esculturas dos personagens da Turma da Mônica em São Paulo

“É uma homenagem muito importante que a Prefeitura de São Paulo faz para o Mauricio de Sousa, que é um dos símbolos da cultura e da raiz, que formou leitores de diversas gerações, faz parte do imaginário brasileiro e é uma justa homenagem”, afirmou o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Totó Parente. Foto: Divulgação/MSP Estúdios