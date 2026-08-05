Celebridades e TV
90 anos de Mauricio de Sousa: parceria com Waze promove visita a esculturas dos personagens da Turma da Mônica em São Paulo
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“É uma homenagem muito importante que a Prefeitura de São Paulo faz para o Mauricio de Sousa, que é um dos símbolos da cultura e da raiz, que formou leitores de diversas gerações, faz parte do imaginário brasileiro e é uma justa homenagem”, afirmou o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Totó Parente. Foto: Divulgação/MSP Estúdios
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Além das esculturas, São Paulo recebeu três infláveis gigantes de personagens do artista em importantes espaços culturais: um Sansão foi instalado na Biblioteca Mário de Andrade, um Bidu em frente ao Theatro Municipal e um inflável do próprio Mauricio de Sousa foi colocado no Centro Cultural São Paulo. Foto: Reprodução @mauricioaraujosousa