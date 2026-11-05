Fernão Dias é liberada depois de tombamento de ônibus e 9 km de fila

Foi liberada a pista onde oito pessoas ficaram feridas, no fim da tarde dessa quarta-feira (4/11), em um acidente envolvendo um ônibus rural na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Três Corações, no Sul de Minas. A ocorrência provocou a interdição da pista no sentido São Paulo e um congestionamento de nove quilômetros.

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Segundo a concessionária Motiva Minas_SP, responsável pela administração da rodovia, o acidente aconteceu na altura do km 741,1. O Centro de Controle Operacional foi acionado às 16h51 para atender ao tombamento do coletivo.

Chovia no momento do acidente. Ao todo, foram registradas 16 vítimas, sendo seis pessoas com ferimentos leves, duas com ferimentos moderados e oito que saíram ilesas.

Vítimas foram encaminhadas ao hospital

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as informações iniciais apontavam para uma colisão entre uma carreta e um ônibus rural. Os militares também receberam relatos de que algumas vítimas apresentavam fraturas expostas.

Duas equipes do Pelotão de Bombeiros de Três Corações foram mobilizadas para atender à ocorrência. Durante o resgate, os bombeiros prestaram atendimento a duas vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital São Sebastião, em Três Corações.

Os demais ocupantes do coletivo receberam atendimento das equipes de resgate da concessionária.

Rodovia teve nove quilômetros de congestionamento

Equipes da Motiva Minas_SP, da Polícia Rodoviária e do Corpo de Bombeiros trabalharam no atendimento às vítimas, na sinalização da rodovia e na orientação do trânsito.

Segundo a concessionária, a pista no sentido São Paulo permaneceu interditada até as 20h25 para os trabalhos da perícia e a segurança dos envolvidos.

Em seguida, foi realizado o destombamento do ônibus, que foi colocado no acostamento para permitir a limpeza da pista.

As faixas foram liberadas às 20h46, e o ônibus foi removido às 20h59. O tráfego foi normalizado às 22h13, depois de um congestionamento que chegou a nove quilômetros.

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As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas. Não há novas atualizações sobre o estado de saúde das vítimas.