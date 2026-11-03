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GOVERNADOR VALADARES

Mãe mata filho adolescente em surto no interior de Minas

Adolescente de 16 anos foi esfaqueado durante uma briga com a mãe, que alegou ter agido para se defender

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
03/11/2026 11:36

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A mulher foi presa em flagrante
A mulher foi presa em flagrante crédito: Reprodução/Roberto Higino

Um adolescente de 16 anos morreu após ser esfaqueado pela própria mãe, de 35, na noite dessa segunda-feira (2/11), no bairro Planalto, em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce. A mulher foi presa em flagrante.

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A ocorrência foi inicialmente registrada como tentativa de homicídio. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o adolescente no chão e ensanguentado.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local e constatou a morte de Keven Emanuel Gonçalves Sampaio. Ele teve uma perfuração no tórax provocada por uma faca.

Segundola Polícia Militar, o adolescente tinha crises de esquizofrenia e, naquela noite, teria arremessado garrafas contra a mãe. Em seguida, os dois entraram em luta corporal. A mulher afirmou ter golpeado o filho com uma faca para se defender.

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A perícia técnica esteve no local e apreendeu a faca utilizada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A  mulher foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia Civil.

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