Homem morre e outro fica ferido em ataque a tiros em BH

Um homem de 31 anos morreu e outro ficou ferido em um ataque a tiros na noite dessa segunda-feira (2/11) no Bairro São Tomaz, Região Norte de Belo Horizonte. Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar (PMMG), o crime teria sido motivado por uma desavença relacionada ao tráfico de drogas na região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A ocorrência foi registrada às 18h05, quando os militares receberam informações sobre disparos de arma de fogo no bairro.

Ao chegarem ao primeiro endereço, os policiais encontraram um homem baleado, mas ainda consciente. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Risoleta Tolentino Neves.

Enquanto estavam na unidade de saúde, os militares receberam informações sobre outra pessoa baleada em uma rua diferente do mesmo bairro.

No segundo local, encontraram um homem de 31 anos caído no chão, já sem sinais de vida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte.

Próximo ao corpo havia uma motocicleta que, segundo a PM, apresentava irregularidades e foi apreendida.

Desavença ligada ao tráfico pode ter motivado o crime

Testemunhas que preferiram não se identificar relataram aos policiais que os dois homens teriam se envolvido em uma desavença relacionada ao tráfico de drogas no bairro.

Segundo esses relatos, um terceiro homem teria chegado ao local e efetuado disparos contra as duas vítimas.

Uma delas conseguiu fugir e sobreviveu ao ataque, enquanto a outra morreu. A perícia da Polícia Civil (PCMG) compareceu ao local do homicídio, mas não conseguiu determinar, inicialmente, quantos disparos atingiram a vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito dos tiros não havia sido localizado até o registro da ocorrência. A PCMG ficará responsável por investigar a motivação e as circunstâncias do crime.