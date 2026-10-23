Semáforos inteligentes aumentam velocidade dos ônibus em até 30% em BH

Representantes da Prefeitura de Belo Horizonte apresentaram à Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara Municipal os resultados do projeto-piloto de semáforos inteligentes no Bairro Santa Efigênia. O teste no corredor das ruas Niquelina e Domingos Vieira elevou a velocidade dos ônibus em 30% e gerou economia de cerca de três minutos no trecho de 2,6 quilômetros durante o pico da manhã.

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A tecnologia começou a funcionar em maio deste ano em nove cruzamentos, sob coordenação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, da BHTrans e da Prodabel. O mecanismo opera por laço virtual, substituindo sensores físicos no asfalto por câmeras inteligentes e algoritmos de visão computacional. Os aparelhos identificam a aproximação dos ônibus para antecipar o sinal verde ou prolongá-lo.

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Antes da intervenção, os coletivos circulavam a uma velocidade média de 9,8 quilômetros por hora e gastavam pouco mais de 13 minutos no percurso. Durante os meses de teste, o sistema registrou:





prioridade aplicada a 33% das passagens de ônibus;

atendimento diário a 8.874 passageiros;

redução de 17% na lentidão da Rua Niquelina pela manhã;

queda de 13,5% no congestionamento da Rua Domingos Vieira à tarde. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Expansão e integração da rede semafórica

A capital mineira tem mais de 1,1 mil cruzamentos com semáforos. A prefeitura planeja concluir a próxima fase até dezembro, com 576 controladoras conectadas ao Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). A meta inicial contempla cerca de 50% dos pontos da cidade, com investimento de R$ 10 milhões. A etapa final está prevista para 2027, com custo estimado a partir de R$ 35 milhões.



A centralização das operações no COP-BH tem o objetivo de resolver com mais rapidez problemas em equipamentos apagados, em modo de alerta ou sem comunicação.



Autora do requerimento que motivou o debate, a vereadora Trópia afirmou que a sincronização dos semáforos atende a uma demanda antiga da capital mineira, que, segundo ela, tem o “segundo pior trânsito do Brasil”. Para a parlamentar, a medida beneficia motoristas particulares, condutores de aplicativo e entregadores.



Questionada pelo vereador Braulio Lara sobre o aproveitamento da tecnologia no programa de segurança pública Muralha BH, a Prodabel confirmou que o sistema suporta atualizações. A empresa municipal informou que pretende testar câmeras focadas na travessia de pedestres, com o objetivo de eliminar os botões de acionamento manual nas vias.