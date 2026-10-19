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CALOR NA CAPITAL

Chuva chega em BH? Veja como fica o tempo nesta segunda (19)

Inmet prevê tempo firme e máxima de 31°C; oito regiões da capital já ultrapassaram a média de chuva de outubro

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
19/10/2026 05:25 - atualizado em 19/10/2026 05:26

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Tempo em BH deve se manter estável, com temperaturas amenas
Chuva dá trégua em BH nesta segunda, mas calor chega aos 31°C crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A chuva não vai chegar em Belo Horizonte nesta segunda-feira (19/10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de tempo firme durante todo o dia, sem expectativa de precipitações na capital mineira.

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Os termômetros devem variar entre 17°C e 31°C. Já a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30%.

Apesar da previsão de tempo firme, Belo Horizonte já registrou volumes expressivos de chuva neste mês. Em oito regiões da capital, o acumulado ultrapassou a média climatológica de outubro, que é de 110,1 milímetros.

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Centro-Sul já registrou quase o dobro da chuva esperada para outubro

De acordo com dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 8h de sábado (17/10), a Região Centro-Sul lidera o acumulado de chuva na capital, com 206,2 mm, o equivalente a 187,3% da média climatológica mensal.

Na sequência aparecem a Noroeste, com 172,6 mm (156,8%), e a Oeste, com 170,8 mm (155,1%).

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Das dez áreas monitoradas, apenas Norte e Venda Nova ainda não haviam alcançado a média de chuva esperada para todo o mês.

Confira os acumulados de outubro:

  • Barreiro: 151,7 mm (137,8%)
  • Centro-Sul: 206,2 mm (187,3%)
  • Hipercentro: 123,4 mm (112,1%)
  • Leste: 115,4 mm (104,8%)
  • Nordeste: 127,8 mm (116,1%)
  • Noroeste: 172,6 mm (156,8%)
  • Norte: 80,6 mm (73,2%)
  • Oeste: 170,8 mm (155,1%)
  • Pampulha: 114,8 mm (104,3%)
  • Venda Nova: 72,8 mm (66,1%)

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