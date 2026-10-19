Chuva chega em BH? Veja como fica o tempo nesta segunda (19)

A chuva não vai chegar em Belo Horizonte nesta segunda-feira (19/10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de tempo firme durante todo o dia, sem expectativa de precipitações na capital mineira.

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Os termômetros devem variar entre 17°C e 31°C. Já a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30%.

Apesar da previsão de tempo firme, Belo Horizonte já registrou volumes expressivos de chuva neste mês. Em oito regiões da capital, o acumulado ultrapassou a média climatológica de outubro, que é de 110,1 milímetros.

Centro-Sul já registrou quase o dobro da chuva esperada para outubro

De acordo com dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 8h de sábado (17/10), a Região Centro-Sul lidera o acumulado de chuva na capital, com 206,2 mm, o equivalente a 187,3% da média climatológica mensal.

Na sequência aparecem a Noroeste, com 172,6 mm (156,8%), e a Oeste, com 170,8 mm (155,1%).

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Das dez áreas monitoradas, apenas Norte e Venda Nova ainda não haviam alcançado a média de chuva esperada para todo o mês.

Confira os acumulados de outubro: