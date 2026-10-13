Chuva pode amenizar o calor nesta terça em BH? Veja previsão

Será que a chuva vai amenizar o calor nesta terça-feira (13/10), em Belo Horizonte? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de tempo firme durante boa parte do dia, mas há possibilidade de chuva isolada à noite.

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Ao longo da manhã e da tarde, o céu deve variar entre poucas e muitas nuvens, sem previsão de precipitações significativas.

Os termômetros devem marcar mínima de 20°C e máxima de 34°C. Já a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30%.

Apesar do calor previsto, a temperatura máxima desta terça deve ficar abaixo do recorde registrado em 2026.

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O dia mais quente do ano até o momento foi 29 de setembro, quando os termômetros chegaram aos 36,6°C na estação do Inmet na Pampulha.

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