Chuva pode amenizar o calor nesta terça em BH? Veja previsão
Inmet prevê umidade mínima relativa do ar em torno de 30%; chuva chegará em apenas uma parte do dia
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Será que a chuva vai amenizar o calor nesta terça-feira (13/10), em Belo Horizonte? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de tempo firme durante boa parte do dia, mas há possibilidade de chuva isolada à noite.
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Ao longo da manhã e da tarde, o céu deve variar entre poucas e muitas nuvens, sem previsão de precipitações significativas.
Os termômetros devem marcar mínima de 20°C e máxima de 34°C. Já a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30%.
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Apesar do calor previsto, a temperatura máxima desta terça deve ficar abaixo do recorde registrado em 2026.
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O dia mais quente do ano até o momento foi 29 de setembro, quando os termômetros chegaram aos 36,6°C na estação do Inmet na Pampulha.
Confira as maiores temperaturas registradas em BH em 2026
- 29/09: 36,6°C — Pampulha (Inmet)
- 01/10: 36,4°C — Venda Nova (PBH)
- 27/09: 35,6°C — Venda Nova (PBH)
- 30/08: 35,4°C — Pampulha (Inmet)
- 30/09: 35,3°C — Venda Nova (PBH)
- 22/09: 35,2°C — Venda Nova (PBH)
- 01/01: 34,8°C — Venda Nova (PBH)
- 09/10: 34,7°C — Venda Nova (PBH)
- 12/09: 34,6°C — Pampulha (Inmet)
- 10/08: 34,5°C — Venda Nova (PBH)