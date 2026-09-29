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EM JUIZ DE FORA

MG: carro furtado é recuperado em rodovia e homem é preso por receptação

Carro havia sido furtado e dona do automóvel vinha recebendo multas indevidas. Atual dono do veículo alegou ter pago R$ 8 mil

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
29/09/2026 11:32

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PRF atendeu a ocorrência
Agentes da PRF constataram sinais identificadores adulterados e registro de furto crédito: PRF

Um homem de idade não divulgada foi preso por receptação durante uma ação de fiscalização na BR-267, altura do quilômetro 128, no Bairro Igrejinha, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na tarde dessa segunda-feira (28/9).

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro estava parado às margens da rodovia, o que chamou a atenção dos agentes.

Quando o condutor chegou ao local, eles identificaram os dados do veículo e constataram inconsistências, como sinais identificadores adulterados e registro de furto.

Segundo a PRF, o próprio motorista informou aos policiais que adquiriu o veículo em uma negociação, envolvendo a troca de outro automóvel e o pagamento de R$ 8 mil.

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Com a recuperação, a dona do carro também foi beneficiada. Conforme relatado à PRF, as placas estavam sendo clonadas e, por isso, ela vinha recebendo multas indevidas. Além dos prejuízos financeiros e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dela, a proprietária também precisou contestar as infrações.

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