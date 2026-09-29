MG: carro furtado é recuperado em rodovia e homem é preso por receptação

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de idade não divulgada foi preso por receptação durante uma ação de fiscalização na BR-267, altura do quilômetro 128, no Bairro Igrejinha, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na tarde dessa segunda-feira (28/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro estava parado às margens da rodovia, o que chamou a atenção dos agentes.

Quando o condutor chegou ao local, eles identificaram os dados do veículo e constataram inconsistências, como sinais identificadores adulterados e registro de furto.

Segundo a PRF, o próprio motorista informou aos policiais que adquiriu o veículo em uma negociação, envolvendo a troca de outro automóvel e o pagamento de R$ 8 mil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a recuperação, a dona do carro também foi beneficiada. Conforme relatado à PRF, as placas estavam sendo clonadas e, por isso, ela vinha recebendo multas indevidas. Além dos prejuízos financeiros e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dela, a proprietária também precisou contestar as infrações.