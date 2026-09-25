Neste domingo, BH homenageia Burle Marx com plantio de mudas no Parque do Palácio
Famílias podem participar do plantio que resgata o projeto original do paisagista para os jardins do Palácio das Mangabeiras
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O Parque do Palácio, em Belo Horizonte, realiza neste domingo, dia 27, uma ação de plantio de mudas que resgata o projeto original do paisagista Burle Marx para o Palácio das Mangabeiras. O evento acontece das 10h às 12h e é aberto para famílias.
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A iniciativa celebra o Dia da Árvore e o início da primavera. Além das espécies do projeto de Burle Marx, também serão plantadas mudas que representam o Cerrado mineiro em outras áreas do parque.
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Construído entre 1951 e 1955, o Palácio das Mangabeiras serviu como residência oficial para os governadores de Minas Gerais. Em 2022, o espaço foi transformado no Parque do Palácio, um centro cultural integrado à natureza.
O local preserva parte dos jardins projetados por Burle Marx, com vista para a Serra do Curral. As mudas utilizadas na ação foram recebidas por meio de doação.
Como participar
O evento contará com a orientação do coletivo voluntário Bora Plantar, que compartilhará informações sobre preservação e cuidado com o meio ambiente durante o plantio. O ponto de encontro será a Cabana do Movido a Fantasia, um espaço infantil dentro do parque.
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A participação na atividade é livre para quem estiver no local, sendo necessário apenas adquirir o ingresso de acesso ao parque. As entradas são vendidas pela plataforma Sympla.