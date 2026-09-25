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Neste domingo, BH homenageia Burle Marx com plantio de mudas no Parque do Palácio

Famílias podem participar do plantio que resgata o projeto original do paisagista para os jardins do Palácio das Mangabeiras

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
25/09/2026 12:36

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Neste domingo, BH homenageia Burle Marx com plantio de mudas no Parque do Palácio
Os jardins do Parque do Palácio, em Belo Horizonte, remetem ao projeto original do paisagista Burle Marx, cenário para ação de plantio crédito: Divulgação

O Parque do Palácio, em Belo Horizonte, realiza neste domingo, dia 27, uma ação de plantio de mudas que resgata o projeto original do paisagista Burle Marx para o Palácio das Mangabeiras. O evento acontece das 10h às 12h e é aberto para famílias.

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A iniciativa celebra o Dia da Árvore e o início da primavera. Além das espécies do projeto de Burle Marx, também serão plantadas mudas que representam o Cerrado mineiro em outras áreas do parque.

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Construído entre 1951 e 1955, o Palácio das Mangabeiras serviu como residência oficial para os governadores de Minas Gerais. Em 2022, o espaço foi transformado no Parque do Palácio, um centro cultural integrado à natureza.

O local preserva parte dos jardins projetados por Burle Marx, com vista para a Serra do Curral. As mudas utilizadas na ação foram recebidas por meio de doação.

Como participar

O evento contará com a orientação do coletivo voluntário Bora Plantar, que compartilhará informações sobre preservação e cuidado com o meio ambiente durante o plantio. O ponto de encontro será a Cabana do Movido a Fantasia, um espaço infantil dentro do parque.

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A participação na atividade é livre para quem estiver no local, sendo necessário apenas adquirir o ingresso de acesso ao parque. As entradas são vendidas pela plataforma Sympla.

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