Parque do Palácio receberá programação no Dia dos Pais

Envolvendo lazer, gastronomia e cultura, o Parque do Palácio, no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, receberá uma programação especial neste domingo (9/8) em celebração ao Dia dos Pais. O evento inclui atrações para crianças e adultos do início ao fim do dia, e os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 5.

Pela manhã, o plano conta com bolhas de sabão, reunindo diferentes idades ao ar livre. Ao longo do dia, a cabana Movido a Fantasia abre suas oficinas criativas para as crianças, enquanto a Pumptrack, pista de bicicleta, fica disponível para o público infanto-juvenil – entre quatro e 12 anos –, com monitores especializados.

O parque também propõe um roteiro gastronômico de Dia dos Pais: pela manhã, o Café Magrí serve o brunch, que costuma variar de R$ 40 a R$ 60 por pessoa.

Já no período da tarde, o restaurante Botânico recebe para o almoço, com pratos individuais que variam de R$ 60 a R$ 120. Os itens consumidos em cada restaurante devem ser pagos no local.

Além da programação especial, os visitantes também podem acessar as exposições em cartaz no Palácio das Mangabeiras.

A mostra "Germinações" concentra obras de Vera Martins e Armarinhos Teixeira sob a curadoria de Marcus de Lontra Costa. A exibição explora a matéria em constante transformação, através de pinturas, esculturas, instalações e objetos. A exposição permanente sobre a história do Palácio das Mangabeiras também pode ser acessada.

Serviço

Dia dos Pais no Parque do Palácio

Data: domingo, 9 de agosto, das 9h às 18h

Local: Parque do Palácio, Rua Professor Djalma Guimarães, 161, Portaria 2, Mangabeiras, Belo Horizonte

Oficina de bolhas de sabão: gratuita, das 10h às 12h

Cabana Movido a Fantasia: oficinas das 9h às 18h, com valores por atividade

Pumptrack: pista de bicicleta com monitores, para crianças de 4 a 12 anos

Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). Crianças até 5 anos não pagam.

Entrada limitada, com venda antecipada no Sympla

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck