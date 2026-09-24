BR-381 ficará temporariamente interditada para detonação de rocha

Quem pretende passar pela BR-381 em Bom Jesus do Amparo, na Região Central de Minas, deve ficar atento nesta quinta-feira (24/9). O tráfego ficará interrompido temporariamente no km 387 da rodovia para a detonação de uma rocha no canteiro de obras onde está sendo construído um Ponto de Parada e Descanso (PPD).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a Nova 381, concessionária responsável pelo trecho, a interdição total ocorrerá somente no momento da detonação e deve durar até 15 minutos. Os bloqueios de segurança estão previstos entre 15h e 16h, período em que as equipes também vão preparar a área, controlar os acessos e se posicionar nos pontos definidos para a operação.

O fechamento da rodovia será feito antes do disparo. A operação contará com isolamento da área, sinalização, comunicação por rádio e avisos sonoros para alertar sobre a detonação.

Depois da explosão, o responsável técnico pela atividade fará uma inspeção no local. A circulação de veículos só será liberada após a confirmação de que a área está em condições seguras.

A orientação aos motoristas é seguir a sinalização e as instruções das equipes durante a operação. Não será permitido ultrapassar os pontos de bloqueio enquanto a rodovia estiver interditada.

A concessionária reforça que a medida faz parte dos procedimentos de segurança adotados para proteger trabalhadores, usuários da BR-381 e comunidades próximas ao local da obra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice