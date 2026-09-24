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REGIÃO CENTRAL DE MINAS

BR-381 ficará temporariamente interditada para detonação de rocha

Bloqueio ocorrerá no km 387 em Bom Jesus do Amparo. Operação está prevista para ocorrer entre 15h e 16h

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
24/09/2026 11:30

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Motoristas que passarem no km 387 da BR-381, em Bom Jesus do Amparo, terão o tráfego interrompido temporariamente para a detonação de uma rocha no canteiro de obras
Motoristas que passarem no km 387 da BR-381, em Bom Jesus do Amparo, terão o tráfego interrompido temporariamente para a detonação de uma rocha no canteiro de obras crédito: Nova 381/ Divulgação

Quem pretende passar pela BR-381 em Bom Jesus do Amparo, na Região Central de Minas, deve ficar atento nesta quinta-feira (24/9). O tráfego ficará interrompido temporariamente no km 387 da rodovia para a detonação de uma rocha no canteiro de obras onde está sendo construído um Ponto de Parada e Descanso (PPD).

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Segundo a Nova 381, concessionária responsável pelo trecho, a interdição total ocorrerá somente no momento da detonação e deve durar até 15 minutos. Os bloqueios de segurança estão previstos entre 15h e 16h, período em que as equipes também vão preparar a área, controlar os acessos e se posicionar nos pontos definidos para a operação.

O fechamento da rodovia será feito antes do disparo. A operação contará com isolamento da área, sinalização, comunicação por rádio e avisos sonoros para alertar sobre a detonação.

Depois da explosão, o responsável técnico pela atividade fará uma inspeção no local. A circulação de veículos só será liberada após a confirmação de que a área está em condições seguras.

A orientação aos motoristas é seguir a sinalização e as instruções das equipes durante a operação. Não será permitido ultrapassar os pontos de bloqueio enquanto a rodovia estiver interditada.

A concessionária reforça que a medida faz parte dos procedimentos de segurança adotados para proteger trabalhadores, usuários da BR-381 e comunidades próximas ao local da obra.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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