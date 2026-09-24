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MORTE NA BR-381

Acidente deixa carros destruídos e espalha destroços pela BR-381

Partes dianteiras dos dois veículos de passeio ficaram destruídas; pedaços dos carros e óleo ficaram espalhados pela rodovia

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Estado de Minas
  • Acidente entre ônibus, carros e moto deixa um morto na BR-381
    Acidente entre ônibus, carros e moto deixa um morto na BR-381 Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
  • Carros ficam destruídos e destroços tomam a BR-381 na Grande BH
    Carros ficam destruídos e destroços tomam a BR-381 na Grande BH Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
  • Carros ficam destruídos e destroços tomam a BR-381, na Grande BH
    Carros ficam destruídos e destroços tomam a BR-381, na Grande BH Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
  • Carros ficam destruídos e destroços tomam a BR-381, na Grande BH
    Carros ficam destruÃ­dos e destroÃ§os tomam a BR-381, na Grande BH Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
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    Carros ficam destruídos e destroços tomam a BR-381, na Grande BH Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
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    Carros ficam destruídos e destroços tomam a BR-381, na Grande BH Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
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    Carros ficam destruídos e destroços tomam a BR-381, na Grande BH Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
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