‘Cabelinho’ chama ‘Visão’ para observar e mata homem na Grande BH

Um homem de 32 anos foi morto a tiros depois de cobrar uma dívida que seria paga com pedras de crack na madrugada desta quinta-feira (24/9), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um suspeito, também de 32 anos e conhecido como “Cabelinho”, é procurado.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 2h30. Os militares encontraram a vítima já sem vida na Rua Dezoito, no Bairro Arvoredo II.

Uma mulher que estava com o homem contou à polícia que o casal havia marcado um encontro com “Cabelinho”, que, segundo ela, devia dinheiro aos dois. O combinado seria que o suspeito entregasse cinco pedras de crack para abater parte da dívida.

A vítima e a mulher seguiram até a Rua João Batista, no Bairro Estrela Dalva, onde encontraram “Cabelinho” na área de quiosques do Centro Cultural Recanto da Pampulha.

Conforme o relato da testemunha, os três permaneceram sentados em um dos quiosques até que “Cabelinho” pediu que o casal aguardasse enquanto ele buscava o material.

Ainda segundo a mulher, antes de sair, o suspeito pediu a uma pessoa conhecida como “Visão” que observasse uma possível aproximação da polícia.

Suspeito teria voltado armado

De acordo com a versão apresentada pela testemunha à PM, “Cabelinho” retornou ao local com um revólver e atirou contra o homem.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu subir na motocicleta e deixar o local. O homem seguiu até a Rua Dezoito, no Bairro Arvoredo II, onde perdeu o controle do veículo, caiu e morreu.

Segundo a ocorrência, a motocicleta foi retirada do local por um conhecido antes da chegada dos policiais.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao endereço e constatou a morte. O caso será investigado pela Polícia Civil.