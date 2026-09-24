Previsão do tempo BH: vai chover forte nesta quinta (24)? Confira

Belo Horizonte pode ter chuva forte, raios e rajadas de vento nesta quinta-feira (24/9). A previsão também indica temperaturas mais amenas, com mínima de 16°C e máxima de 26°C.

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu deve permanecer com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada durante todo o dia.

A Defesa Civil de Belo Horizonte indica um cenário de maior instabilidade. Segundo o órgão municipal, o dia será de céu nublado, com pancadas de chuva que podem ser fortes em alguns momentos e acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A temperatura mínima prevista é de 16°C, enquanto a máxima pode chegar aos 26°C durante a tarde. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 45%.

Barreiro tem quase 5 vezes a média de setembro

O Barreiro registra o maior acumulado de chuva entre as regionais de Belo Horizonte neste mês. Foram 244,7 milímetros, o equivalente a 497,4% da média climatológica mensal de setembro, que é de 49,2 mm.

A Região Oeste acumula 95 mm (193,1% da média), seguida pela Centro-Sul, com 89,6 mm (182,1%), e Noroeste, com 74,2 mm (150,8%).

Na Pampulha, o acumulado é de 58,8 mm (119,5%). Nordeste registra 47 mm (95,5%); Leste, 46,6 mm (94,7%); Hipercentro, 45 mm (91,5%); Venda Nova, 44,4 mm (90,2%); e Norte, 38,6 mm (78,5%).

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Os dados são das estações hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte, divulgados pela Defesa Civil.