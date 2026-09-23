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SANEAMENTO

Bairros de BH podem ficar sem água até quinta-feira (24/9)

De acordo com a Copasa, intermitências no abastecimento são causadas por manutenção emergencial na rede

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Estado de Minas
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Repórter
23/09/2026 20:52

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Região da Cidade Nova, em BH, com céu nublado
Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de BH, será um dos afetados crédito: Jair Amaral/EM/DA News

Uma manutenção emergencial na rede de distribuição deve interromper o abastecimento de água nos Bairros Cidade Nova e Silveira, ambos na Região Nordeste de Belo Horizonte. A informação foi divulgada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). 

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Segundo a estatal, as intermitências no abastecimento começaram nesta quarta-feira (23/09), mas a previsão é que o fornecimento seja normalizado, de forma gradativa, no decorrer da tarde desta quinta-feira (24/09).

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Ainda de acordo com a Copasa, imóveis de ambos os bairros que possuam caixas d'água de maior capacidade podem não sofrer qualquer impacto.

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