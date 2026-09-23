Bairros de BH podem ficar sem água até quinta-feira (24/9)

Uma manutenção emergencial na rede de distribuição deve interromper o abastecimento de água nos Bairros Cidade Nova e Silveira, ambos na Região Nordeste de Belo Horizonte. A informação foi divulgada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a estatal, as intermitências no abastecimento começaram nesta quarta-feira (23/09), mas a previsão é que o fornecimento seja normalizado, de forma gradativa, no decorrer da tarde desta quinta-feira (24/09).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com a Copasa, imóveis de ambos os bairros que possuam caixas d'água de maior capacidade podem não sofrer qualquer impacto.