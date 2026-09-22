Homem com fuzil morre baleado pela PM na Grande BH

Um homem de 42 anos morreu ao ser baleado por policiais militares nessa segunda-feira (21/9), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), ele estava com um fuzil e teria apontado a arma para os agentes durante a abordagem.

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A ocorrência foi registrada na Rua Doze, no Bairro Landi, 2ª Seção. De acordo com a PM, a equipe recebeu informação de morador de que um homem circulava pelas ruas com um fuzil e efetuava disparos para o alto.

Ao chegarem à região, os militares localizaram o suspeito com a arma. Conforme a versão da corporação, os policiais ordenaram que ele abaixasse o fuzil, mas o homem não obedeceu.

Ainda segundo a PM, ele apontou a arma na direção dos militares, que reagiram e efetuaram disparos. O homem foi atingido por dois tiros.

Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Justinópolis, mas morreu no local.

Fuzil foi apreendido

O fuzil que estava com o homem foi apreendido. Segundo a Polícia Militar, a arma era de calibre 5,56 e estava com dez munições no carregador.

Conforme a ocorrência, o homem tinha registros policiais anteriores relacionados a ameaça, sequestro e cárcere privado, disparo de arma de fogo, violência doméstica, difamação e agressão, além de registro de cumprimento de prisão.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local. O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.