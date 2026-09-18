Maria Fumaça em Mariana: inauguração inclui shows e feira

A entrega da Maria Fumaça revitalizada, importante símbolo da histórica Mariana, na Região Central de Minas, vai acontecer neste sábado (19/9), assim como a inauguração do Centro Experiência Vale, na estação ferroviária da cidade. O evento faz parte do projeto Vale na Estação, que conta com programação gratuita e aberta ao público, das 11h às 18h. Além da apresentação do grupo Candongueiros, haverá feira com associações, projetos sociais, artesãos e empreendedores locais.

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O espaço ferroviário conta também com uma exposição permanente que reúne recursos interativos e tecnológicos para apresentar a trajetória da cidade e sua relação com a ferrovia, o meio ambiente, a mineração e as iniciativas desenvolvidas na região.

A locomotiva revitalizada pela Vale, a vapor Skoda nº 2102, fabricada em 1949, passará a integrar a exposição e o acervo permanente do espaço. Com cerca de 170 toneladas e 22 metros de comprimento, a máquina, operada a lenha, carvão e água, possui grande valor histórico e cultural.

“O Centro Experiência Vale nasce com esse propósito: valorizar a trajetória de Mariana por meio de uma experiência que integra memória, tecnologia e conhecimento, convidando moradores e turistas a conhecerem e preservarem o patrimônio cultural da cidade”, afirma Karina Rapucci, diretora do Complexo Mariana da Vale.

A exposição também apresenta conteúdos sobre projetos comunitários, iniciativas ambientais e a evolução da atividade de mineração na região, além de recursos de acessibilidade, como audiodescrição disponível em diferentes módulos da experiência.

Centro Experiência Vale

Inauguração neste sábado (19/9), na Estação Ferroviária de Mariana (Avenida Manuel Leandro Corrêa, s/nº ou Praça Juscelino Kubitschek / Praça dos Ferroviários, Centro). Programação gratuita das 11h às 18h.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro